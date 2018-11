Oud-officier van justitie over ‘angstcultuur’ bij OM: ‘Mensen die kritiek uiten, worden geïntimideerd en gekleineerd’

Het OM ligt onder vuur vanwege verschillende kwesties. Nooy constateert dat de affaires niet op zichzelf staan, maar de uitdrukking vormen van een dieper wortelend probleem binnen het OM. Ze zegt: ‘Wat ik mis, is het bestuurlijk lef om mensen aan te spreken en om actie te ondernemen als ze hun gedrag niet veranderen. Veel leidinggevenden binnen het OM zijn te veel jurist en te weinig bestuurder.

‘Als iemand niet goed functioneert of als er klachten zijn over bepaald gedrag, denken mensen het vaak op te lossen met het opmaken van een dossier. Wat nou dossier? Stap op iemand af. Spreek hem aan. Geen afrekencultuur, maar een aanspreekcultuur.’

Het OM kampt met een verziekte werksfeer. In april publiceerde NRC over een verzwegen liefdesaffaire tussen hoofdofficier Marc van Nimwegen (Rotterdam) en hoofdofficier Marianne Bloos (Functioneel Parket). Zij zouden hun relatie, in strijd met de regels, lange tijd hebben verzwegen. Op de werkvloer waren velen echter al wel op de hoogte van de ‘geheime’ affaire. Ook zouden integriteitsregels zijn geschonden. Een commissie onder leiding van een voormalig lid van de Hoge Raad komt volgende maand met een rapport over deze kwestie.

Vorige maand trad de top van het OM in Zeeland-West-Brabant ‘vrijwillig’ terug. Aanleiding waren de resultaten van een vernietigend cultuuronderzoek: de onderlinge verhoudingen waren verziekt en er was gebrek aan transparantie. Het vertrek van hoofdofficier Charles van der Voort, zijn plaatsvervanger en de directeur bedrijfsvoering hebben de onrust binnen dit parket echter alleen maar vergroot.

De Bredase werkvloer is verdeeld in kampen. Een deel van het personeel stelt een groot vertrouwen te hebben gehad in Van der Voort, en vindt het vertrek – dat niet zo vrijwillig zou zijn geweest als de OM-top stelt – een verkeerde vorm van daadkracht. Vier officieren van justitie uit Breda zijn vorige maand door minister Grapperhaus van Justitie ontvangen om hun beklag te doen over het beleid van de top van het Openbaar Ministerie, het college van procureurs-generaal.

Scheidend officier van justitie Kitty Nooy spreekt in het interview in het blad Opportuun over intimidatie en kleinering van mensen die zich tegen de heersende stroom in toch uitspreken. Het leidt tot een angstcultuur. Nooy: ‘Die angst sijpelt naar beneden en besmet uiteindelijk een hele organisatie. Ik wil graag dit zeggen: als het Openbaar Ministerie geen lering trekt uit de affaires die het laatste jaar aan het licht zijn gekomen, gaan we door naar de volgende crisis.’