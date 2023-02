Oud-NPO-baas Shula Rijxman (D66) stapt na acht maanden al op als wethouder in Amsterdam

Shula Rijxman Beeld ANP / Bart Maat

Rijxman had in Amsterdam onder meer de portefeuilles zorg en maatschappelijke ontwikkeling, en ict en digitale stad. In haar brief geeft Rijxman geen concrete aanleiding voor haar opstappen. Wel zegt ze dat het wethouderschap minder goed bij haar past dan ze van tevoren had gedacht.

Al vanaf haar aantreden kreeg Rijxman veel kritiek, onder meer vanwege haar vorige rol als baas van de NPO. Er liepen onderzoeken naar haar vanwege belangenverstrengeling. Rijxman ging op vakantie met een topambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bij diezelfde ambtenaar had een klokkenluider zich gemeld over ondoorzichtige constructies waarmee de NPO zijn eigen salarisplafond zou omzeilen.

Ook in de Amsterdamse raad kreeg Rijxman regelmatig kritiek op haar functioneren als wethouder, waarbij ze soms moest terugkomen op eerdere beloftes, bijvoorbeeld over bezuinigingen op de zorg. Rijxman meent nu dat ze in de praktijk ‘te vaak onderwerp van gesprek’ is geweest. Volgens haar stond dat haar effectieve functioneren in de weg.

De brief aan burgemeester Halsema waarin Rijxman haar ontslag aanbiedt.

In een reactie laat burgemeester Halsema weten het besluit van Rijxman te respecteren: ‘Het vraagt moed om een prominente functie in het openbaar bestuur te aanvaarden, maar ook om te erkennen dat een rol niet bij je past.’