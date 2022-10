Oud-minister Wouter Koolmees wordt nieuwe topman NS

Wouter Koolmees in 2021. Beeld Linelle Deunk

Koolmees (45) was tot begin dit jaar minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar keerde niet terug in het nieuwe kabinet. De econoom was eerder zeven jaar Kamerlid namens D66 en werkte voor het ministerie van Financiën. Koolmees komt als nieuwe NS-topman voor twee grote uitdagingen te staan. De NS heeft acuut behoefte aan 1.400 nieuwe medewerkers, een aantal in de nabije toekomst oploopt 2.200. Daarnaast dreigt Brussel met een rechtszaak over de onderhandse gunning van het hoofdspoornet aan de NS.

Het personeelstekort heeft mogelijk gevolgen voor de dienstregeling, waarschuwde de huidige NS-directeur Bert Groenewegen afgelopen donderdag. ‘De rek is eruit, het werk drukt steeds zwaarder op een kleinere groep, met alle gevolgen van dien. Als we zo doorgaan, moeten we wellicht besluiten om onze dienstregeling verder af te schalen.’ De NS versoberde de dienstregeling in september al en schaalt in december nog verder af.

Ondermaatse prestaties

Dat leidt tot veel klachten van reizigers over volle coupés. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur) meent dat de NS ondermaats presteert. ‘Het is nu zo dat de manier waarop reizigers worden bediend niet voldoende is,’ zei ze onlangs. Wat reizigersorganisatie Rover en Tweede Kamerleden betreft, moet de NS op zoek naar creatievere oplossingen om de dienstverlening op te krikken. De reizigersorganisatie oppert onder meer om kantoor- en winkelpersoneel in te zetten in de operatie.

Ook zou de NS haar werkvoorschriften kunnen aanpassen. Die verbieden nu dat conducteurs te veel treinstellen bestrijken. Daarvoor moet de NS-directie wel steun hebben van de medewerkers en de machtige spoorvakbonden.

Spoorwegconcessie tot 2024

Het tweede dossier dat Koolmees op zijn bord krijgt, is de spoorwegconcessie, de een vergunning om op het Nederlandse spoor te mogen rijden. Die voor het hoofdnet loopt in 2024 af. Hoewel het kabinet de volgende concessie (2025-2035) opnieuw onderhands wil gunnen aan de NS, azen concurrenten op treinverbindingen die de NS nu exploiteert. Het gaat onder meer om regionale vervoerders Arriva, EBS, Transdev, QBuzz en Keolis, dochterbedrijven van buitenlandse vervoersbedrijven.

‘De buitenwereld zaagt aan onze stoelpoten’, aldus Groenewegen. ‘Ondenkbaar, ontoelaatbaar, en ik zal me daar ook tot het einde toe tegen verzetten.’ De toekomst zal uitwijzen hoe kansrijk het verzet is. Het zijn immers niet alleen concurrenten die juridische procedures aanspannen over de onderhandse gunning, ook de Europese Commissie dreigt Nederland met een rechtszaak. Brussel eist dat het kabinet ook andere vervoersbedrijven in overweging neemt. Dinsdag vergadert de Tweede Kamer over de kwestie.