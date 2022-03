Oud-minister van Defensie rijdt zelf naar Polen om vluchtelingen op te halen

Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve. Beeld ANP

Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve (76) is er zo een van het uitermate zorgvuldig formuleren. Als hij spreekt rijgen de woorden zich in een mooie cadans aaneen, op haperingen valt hij zelden te betrappen.

Er valt woensdagmiddag niettemin een stilte als de oud-minister (toen VVD, sinds enige jaren ook lid van D66) telefonisch wordt geconfronteerd met een compliment. Hij heeft de afgelopen uren van veel kanten te horen gekregen dat hij een bewonderenswaardig initiatief heeft genomen en nu dat weer aan de orde komt, hapert het even.

Na enige seconden: ‘Ik heb misschien iets ongebruikelijks gedaan.’ Vervolgens: ‘Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik mensen uit de Oekraïne kán helpen.’

Voorhoeve verblijft sinds dinsdagmiddag in zijn Duitse vakantiehuis in een dorpje nabij Düren, in gezelschap van zes Oekraïense vluchtelingen uit Charkiv. Moeder Ira en haar moeder en vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar heeft hij twee dagen tevoren ’s nachts aan de Pools-Oekraïense grens ontmoet. Vader Evgeni heeft zich na tal van omzwervingen in de nacht van dinsdag op woensdag bij het gezin gevoegd.

Het gevoel dat hij ‘iets’ moest doen nu de oorlog in Oekraïne almaar dramatisch vormen aanneemt, bekroop hem vrijdag. ‘Zeker, het emotioneert me. Geen Europees land is de afgelopen eeuw harder getroffen door dictators.’ In allerijl zette hij een soort privé-hulpactie op, al luidt zijn advies nu vooral contact op te nemen met overheden en ngo’s.

Srebrenica

In 1994 kwam Voorhoeve voor het eerst in Oekraïne. In allerlei hoedanigheden maar vooral als minister van Defensie (1994-1998) is hij vaak met oorlogsleed geconfronteerd. Inderdaad gaan de gedachten dezer dagen vaak uit naar de oorlog in Joegoslavië, naar het drama van Srebrenica in het bijzonder, bevestigt hij – toen zat hij als verantwoordelijk minister in de bunker in Den Haag. ‘Ik moet bekennen dat je als minister soms echt te laat zicht hebt op het leed.’ Over Poetin en Milosevic: ‘De overeenkomst tussen hen is de volkomen verkeerde uitleg van de historie. Revanchistische leiders met nationalistische en xenofobische waanideeën.’

Eén telefoontje met een hem bekende student aan de Leidse universiteit (‘Hij promoveert binnenkort op de Oekraïense geschiedenis’) zette de boel in gang. Zo belandde het miniconvooi (busje, auto) van Voorhoeve in de nacht van zaterdag op zondag aan de Pools-Oekraïense grens. De oud-minister, tevens mede-oprichter van hulporganisatie OpenDoorUkraine, had gezelschap van twee studenten en van zijn 18-jarige zoon.

‘Ik werd ontroerd door wat ik zag. Poolse hulporganisaties spannen zich enorm in voor de vluchtelingen. In samenspraak met hen ben ik groepjes mensen gaan aanspreken of ze familie of kennissen hadden bij wie ze terecht konden. Zo kwam ik bij Ira en haar gezin uit.’ Die wilden aanvankelijk bij de grens blijven, wachtend op vader Evgeni, maar Voorhoeve wist ze te overreden na de belofte alles in het werk te stellen om ook vader naar Duitsland te krijgen.

Nu, vanuit het dorp van zijn vakantiehuis en aan de wandel met het herenigde gezin: ‘Ik ben bevoorrecht dat ik huisvesting kan bieden. En dat ik contacten heb in Oekraïne. Hier in mijn Duitse dorp is mijn buurvrouw Oekraïense. Daar heb ik veel hulp van gehad bij het weer in contact komen met de vader. Als je meer dan drie kinderen te verzorgen hebt is de Oekraïense dienstplicht niet van toepassing.’

Voorhoeve heeft zo opvattingen over hoe het zo ver heeft kunnen komen tussen Rusland en de Oekraïne en waarin het Westen is tekortgeschoten. Maar voorrang heeft nu ‘een nieuwe hulpactie’ die voor komend weekeinde gepland staat.