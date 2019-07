Oud-minister Tapie vrijgesproken in fraudezaak die hem 404 miljoen euro opleverde

Oud-minister Bernard Tapie in maart in een rechtszaal in Parijs. Beeld AP

De rechters oordeelden dat een omstreden schikking van de staat met Tapie in 2008, die de zakenman 404 miljoen euro opleverde, in orde was en niet in strijd was met het belang van de overheid. ‘Dit is het bewijs dat we altijd, altijd, tot het einde moeten vechten’, zei een triomfantelijke Tapie (76) na de uitspraak. Hij was zelf niet aanwezig in de rechtszaal omdat hij lijdt aan kanker.

Tapie, oud-voorzitter van de voetbalclub Olympique Marseille, prees de rechters die volgens hem ‘het juiste deden in plaats van carrière te maken’.

De rechters spraken ook de topman van telecombedrijf Orange, Stéphane Richard, vrij van medeplichtigheid. Zijn toekomst hing aan een zijden draadje nadat hij in staat van beschuldiging was gesteld. Richard, die indertijd topambtenaar was, hing een celstraf van drie jaar boven het hoofd. Ook vond het OM dat hij vijf jaar geen openbare functie mocht bekleden.

Adidas

Tapie, Richard en drie andere verdachten stonden terecht in verband met een omstreden arbitragezaak. Tapie, grootaandeelhouder van het sportbedrijf Adidas, claimde dat hij in de jaren negentig was benadeeld bij de verkoop van Adidas door de staatsbank Crédit Lyonnais. Na een schikking met de bank, kreeg Tapie in 2008 honderden miljoenen uitgekeerd van de Franse staat. Justitie oordeelde jaren later dat aan die uitbetaling een luchtje zat; de staat zou voor honderden miljoenen euro’s zijn benadeeld.

Topman Stéphane Richard van telecomgigant Orange nadat de rechters hem hebben vrijgesproken van medeplichtigheid. Beeld AFP

De vrijspraak van de verdachten is ook goed nieuws voor Christine Lagarde, de huidige baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de beoogde nieuwe topvrouw van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook zij was door de rechtszaak in een lastig parket gekomen.

Lagarde gaf indertijd, als minister van Economische Zaken en Financiën in de regering-Sarkozy, toestemming om de zaak met Tapie buiten de rechter om te schikken. Vrij uitzonderlijk in Frankrijk. Orange-baas Richard was destijds haar kabinetschef. Lagarde werd de afgelopen jaren grove nalatigheid verweten. Tijdens een zitting in 2016 zei ze ‘beschuldiging voor beschuldiging’ te bestrijden.

Doorgestoken kaart

Volgens critici van de arbitragedeal met Tapie, waarvoor Lagarde dus de eindverantwoordelijkheid droeg, was het bedrag veel te hoog. Boze tongen in Parijs beweerden dat de arbitrage doorgestoken kaart was en dat de oud-minister de ruim vierhonderd miljoen euro te danken had aan zijn goede relatie met president Sarkozy.

Tapie steunde Sarkozy tijdens diens verkiezingscampagne van 2007, een jaar voor de schikking. De toenmalige president werd na de deal met Tapie ervan beticht de arbitragezaak te hebben gemanipuleerd. Bewijzen hiervoor zijn echter nooit gevonden. Wel werd de afgelopen jaren geopperd dat Richard, buiten Lagarde om, opdrachten van het Elysée uitvoerde om de schikking te beïnvloeden ten gunste van Tapie.