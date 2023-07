Oud-minister en CU-leider Arie Slob gaat verkennen in verdeelde Haagse gemeenteraad

Verkenner Arie Slob. Beeld ANP

Dat maakte de gemeente Den Haag maandagavond bekend. Een van Slobs eerste gesprekspartners zal Richard de Mos zijn, wiens partij Hart voor Den Haag bij een geslaagde formatie terugkeert in het college. De VVD-fractie stapte vorige week uit de coalitie, omdat de partij het niet eens was met de opstelling van coalitiegenoten PvdA en GroenLinks ten opzichte van De Mos.

Hart van Den Haag werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 opnieuw de grootste van de hofstad. Het merendeel van de partijen in de raad wilde niet met hem in een college, wegens de toen nog lopende strafzaak tegen De Mos. In mei werd hij door de rechter vrijgesproken van omkoping en alle andere aanklachten, al gaat het Openbaar Ministerie met een afgezwakte aanklacht nog in hoger beroep.

Niet om tafel

De Mos eiste in april meteen zijn plekje op in het Haagse college, maar daar moesten de linkse partijen in de coalitie niks van weten. Maandag zei De Mos op zijn beurt dat hij nu ook niet om tafel gaat met PvdA en GroenLinks. Hij ziet heil in een coalitie van de drie grootste partijen van de raad: Hart voor Den Haag, D66 en VVD.

De gemeenteraad heeft Slob de opdracht gegeven op zoek te gaan naar een meerderheidscoalitie. Ook wil de Haagse Raad ‘een transparant proces, met openbare verslaglegging’. Slob zat veertien jaar in de Tweede Kamer, was partijleider van de ChristenUnie en minister voor Onderwijs in het vorige kabinet. In de afgelopen weken probeerde oud-coronaminister Bruno Bruins de gemoederen in het Haagse stadhuis te bedaren, maar zonder groot succes.