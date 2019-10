Oud-minister Ella Vogelaar (69) overleden

Beeld Joost van den Broek

Zij leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt, zo maakte haar partner Onno Bosma dinsdagavond bekend. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het vierde kabinet-Balkenende (2007-2010) is 69 jaar oud geworden.

Vogelaars ministerschap begon in 2007 met hoge verwachtingen en eindigde een jaar later in tranen. De voormalige FNV-bestuurder werd door PvdA-leider en vicepremier Wouter Bos binnengehaald als het ‘powerhouse’ dat de problemen in de grootste probleemwijken van Nederland – prompt omgedoopt tot Vogelaarwijken – moest gaan oplossen. Het was het meest prominente project van Balkenendes vierde kabinet. Vogelaar gooide zich er met haar volle gewicht in, maar liep vast toen er binnen het kabinet onzekerheid ontstond over de financiering van de plannen.

Toen zij vervolgens ook nog onderuit ging in enkele ongelukkige optredens in de media, verloor Bos zijn vertrouwen in haar. In november 2008 trad Vogelaar alweer af. Over haar ministerschap schreef zij samen met haar partner Bosma later een zeldzaam openhartig boek (‘Twintig maanden knettergek’), terwijl zij moest toezien hoe het volgende kabinet, Rutte I, de speciale aandacht voor de achterstandswijken weer schrapte uit het landelijk beleid.

De afgelopen jaren mengde Vogelaar zich nog enkele keren in het voortdurende debat over de koers van haar partij. Zij behoorde tot de school die veel nauwere samenwerking op links bepleitte. ‘Op allerlei niveaus moet nu gewerkt worden aan een stevige vertrouwensbasis met, om te beginnen, de SP en GroenLinks’, schreef zij in 2014 in de Volkskrant.

De PvdA reageerde dinsdagavond verslagen op haar overlijden. ‘Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies', aldus partijleider Asscher.

Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar: ‘Met Ella Vogelaar verliezen we een geliefd partijgenote die zich met ziel en zaligheid op elke taak stortte. Ella’s werk voor ‘haar’ Vogelaarwijken raken de kern van de sociaal-democratie en onze partij: de zekerheid van fijn wonen in een mooie buurt. Ze luisterde niet alleen naar de mensen die ze sprak op straat, ze verstond ze ook.’

Zo triest en zo verdrietig:

Ella Vogelaar is overleden. Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies.



Ik wens haar man Onno en alle andere nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies Lodewijk Asscher

Wilt u praten over zelfdoding of wilt u hulp op dit gebied? Bel 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113. Of neem contact op via 113.nl.