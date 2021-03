Nieuws

Oud-minister Dijsselbloem wordt voorzitter Nationaal Groeifonds van 20 miljard euro

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke commissie die het kabinet gaat adviseren over investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds. De commissie heeft hem zelf uit haar midden voorgedragen en het kabinet neemt die voordracht over.