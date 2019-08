Oud-minister Curaçao Jamaloodin tot 28 jaar cel veroordeeld voor ‘uitlokken’ moord op politicus Wiels

Op de plek waar Helmin Wiels werd doodgeschoten, richtten aanhangers een herdenkingsmonument op. Beeld Sinaya Wolfert

Jamaloodin is niet schuldig bevonden aan het direct medeplegen van de moord. Wel heeft hij volgens de rechter opdracht hiertoe gegeven en er ook voor betaald. Het Openbaar Ministerie had om een straf van 30 jaar gevraagd. De verdediging van Jamaloodin zal zeer waarschijnlijk beroep aantekenen.

Met de politieke moord, die tot grote ophef binnen de Curaçaose samenleving leidde, is volgens de rechter geprobeerd te bewijzen dat ‘macht en geweld’ boven ‘democratie en recht’ gaan. Tot nu toe zijn in de zaak-Wiels drie mensen veroordeeld: de schutter, de man die de moord organiseerde, en nu dus Jamaloodin.

De oud-minister van Financiën zou voor de uitvoering van de moord, ‘s middags op het strand van Marie Pampoen in de hoofdstad Willemstad, omgerekend zo’n half miljoen euro hebben betaald. In het vervolg van het onderzoek moet duidelijk worden of de vroegere bewindsman dit geld uit eigen zak heeft betaald.

Halfbroer

Bij het OM bestaat de verdenking dat Jamaloodin het geld mede bij elkaar heeft kunnen brengen dankzij zijn halfbroer Robbie dos Santos. Hij geldt al langer als verdachte in de zaak, maar is nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Robbie dos Santos geldt op Curaçao en Sint Maarten als de sterke man binnen de deels illegale gokwereld.

Twee andere namen die zijn genoemd, zijn die van de politicus Amparo dos Santos, eveneens een halfbroer, en van oud-premier Gerrit Schotte. Laatstgenoemde is eerder in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel wegens corruptie en ambtelijke fraude. Hij zou deels hebben gewerkt in opdracht van Francesco Corallo, de Italiaanse maffiabaas, die ook in de Antilliaanse gokwereld actief is.

George Jamaloodin is onder meer veroordeeld op basis van getuigenverklaringen. Een deel hiervan acht de rechter onbruikbaar. Wel neemt hij aan dat Jamaloodin via sms’en over de moord contact heeft gehad met Burney ‘Nini’ F., de man die de moord organiseerde.

Centraal in dit sms-verkeer stond het woord ‘uniformen’. Volgens het OM worden hiermee de huurmoordenaars bedoeld die F. zou hebben geregeld. De rechter gaat in deze interpretatie mee. ‘Wanneer kan ik je zien, zodat ik kan beginnen met werken’, zo schreef F. aan Jamaloodin. ‘Vriend, ik heb de uniformen al.’