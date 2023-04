Oud-locoburgemeester Jef Teulings (69) maakte als campingbeheerder gewoon de wc’s schoon

Nadat hij in zijn werkzame leven al maatschappelijk werker in het leger was geweest en daarna wethouder en locoburgemeester in Vught besloot Jef Teulings op zijn 67ste nog een uitdaging aan te gaan: het bestieren van camping De Mosterdpot in Woudrichem. Lang hoefden de vaste gasten niet na te denken over een bijnaam voor de man, die ze elke ochtend op zijn elektrische step voorbij zagen komen. ‘Ha, daar hebben we de burgemeester.’

Jef Teulings

Zijn plan om een camping te gaan runnen, ontstond in coronatijd. Hij was met pensioen, wilde samen met zijn vrouw weer iets doen en onder de mensen komen. Juist op dat moment verscheen op Facebook de vacature van De Mosterdpot, een kleinschalige camping in Woudrichem, pal aan de Merwede. Ze zochten een campingbeheerder die autoriteit uitstraalde, regels handhaafde en daar op een gemoedelijke manier uitvoering aan kon geven.

Bij de kampeervereniging De Mosterdpot, die de beheerder betaalt, keken ze vreemd op. Een locoburgemeester die de wc’s komt schoonmaken? ‘Maar dat vond hij geen enkel probleem’, zegt zijn vrouw Lian. ‘In het leger zei hij al: zelfs de grootste generaal moet zijn broek uitdoen om te poepen. Voor hem was iedereen gelijk.’

Jef Teulings Beeld rv

Teulings groeide op in Den Bosch in een arbeidersgezin en werkte zich via allerlei opleidingen op tot maatschappelijk werker bij Defensie. In die periode ging hij ook mee op buitenlandse missies, waar militairen hun verhaal bij hem kwijt konden.

De ene keer ging dat over de impact van een uitzending, zoals in voormalig Joegoslavië, de andere keer juist als de verveling toesloeg, zoals in de Sinaï-woestijn, waar de VN moest toezien op de terugtrekking van Israël.

In 2006 meldde zich plots de SP, toen de partij bij gemeenteraadsverkiezingen in Vught uit het niets de grootste partij was geworden en een wethouder voor het college moest leveren.

Teulings was actief lid en had ervaring als bestuurder in het verenigingsleven, maar toch was het ‘een sprong in het diepe’, aldus zijn vrouw. Mede dankzij interim-burgemeester Joep Baartmans als geduldige coach ging hij niet kopje onder.

Lian herinnert zich onder meer bezoeken aan het Duitse Oranienburg waarmee Vught een partnerschap onderhield vanwege de voormalige concentratiekampen in beider gemeenten. En die keren dat hij de ambtsketen mocht dragen.

Zo onverwacht als het politieke avontuur was begonnen, eindigde het na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 ook weer. Van de een op de andere dag kon hij zijn bureau leegruimen en was hij met pensioen. Hij werd onder meer vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk, maar vond in de camping een nieuwe uitdaging.

Al in zijn eerste zomer kreeg hij te maken met hevige regenval en stond de camping blank. Dan was Teulings in zijn element. Hij regelde de evacuatie van caravans naar de plaatselijke voetbalvereniging, met behulp van de vaste gasten. ‘Wij hadden de spierballen, hij de hersenen’, zegt secretaris John Bruggeling van De Mosterdpot.

Het schuurde ook weleens met ‘de burgemeester’, geeft hij toe. ‘Wij staan wat anders in het leven. Hoe zal ik het zeggen? Jef hield van klassieke muziek, wij zijn toch wat meer van de Hollandse meezingers.’ Hij wilde ook de camping toegankelijker maken voor nieuwe gasten en handhaafde de regels streng. ‘Maar hij bleef altijd diplomatiek. Daarin zag je de bestuurder terug.’

Er kwam onder zijn leiding een online-boekingssysteem, een automatische slagboom en een pinapparaat bij de receptie. Hij had zijn werk in elk geval nog één zomer willen doorzetten, maar begin dit jaar ontdekte de kno-arts stembandkanker. Daar kwam een longontsteking overheen. Aan de complicaties daarvan overleed Jef Teulings op 69-jarige leeftijd.