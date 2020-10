Oud-Labour-leider Corbyn geschorst na kritisch rapport over antisemitisme binnen partij

Jeremy Corbyn vorige week in het Britse parlement. Beeld Via Reuters

In plaats van de bevindingen te accepteren, stelde Corbyn dat het antisemitismeprobleem uit politieke motieven overdreven is. Deze reactie was voor de huidige Labourleider, Keir Starmer, reden om zijn voorganger op non-actief te stellen.

Het schorsen van Corbyn, die bij een deel van de partij nog steeds immens populair is, zal de interne stammenstrijd doen herleven. Hangende een interne procedure wordt de 71-jarige socialist geweerd uit de parlementsfractie waarvan hij reeds sinds 1983 deel van uitmaakt.

Kwetsende uitlatingen

Tijdens het vierjarige leiderschap van Corbyn ging de oppositiepartij gebukt onder beschuldigingen van antisemitisme. Het ging hierbij niet zozeer om kritiek op Israël aangaande de Palestina-politiek, als wel om kwetsende uitlatingen over Joden door Lagerhuisleden en partijactivisten. Verscheidene Joodse Lagerhuisleden hebben de partij afgelopen jaren in tranen verlaten.

Het voornaamste verwijt van de onafhankelijke Equality and Human Rights Commission is dat de partijleiding te weinig heeft gedaan om het probleem aan te pakken. Sterker, onderzoek naar het antisemitisme en de behandeling van klachten is door de partijleiding actief tegengewerkt. Partijleider Starmer had na zijn aantreden dit voorjaar beloofd om het antisemitisme keihard aan te pakken en het vertrouwen van de Joodse gemeenschap, die van oudsher sterke banden heeft met de partij, te herstellen. Er komt nu een intern onderzoek naar de rol van Corbyn.

ANTISEMITISME BINNEN LABOUR: ENKELE AFFAIRES - In 2011 schreef Corbyn een lovend voorwoord bij de heruitgave van het boek Imperialism – A Study (1902) waarin John Hobson onder meer beweert dat de financiële wereld wordt beheerst door ‘mensen van een bepaald en opmerkelijk ras, dat eeuwen van financiële expertise achter de rug heeft’ en ‘in de unieke positie verkeert om het beleid van naties te bepalen’. Corbyn veroordeelde later de anti-Joodse passages. - Twee jaar later beweerde Corbyn in een toespraak dat Britse zionisten ‘geen gevoel voor Engelse ironie’ hebben. In een verklaring zei de Labourleider dat hij de term zionisten ‘op een politiek correcte wijze had gebruikt en niet als eufemisme voor Joden’. Hij beloofde voortaan voorzichtiger te zijn. - In 2016 bekritiseerde oud-burgemeester van Bradford Khadim Hussain het Holocaust-onderwijs op Britse scholen omdat ‘het alleen gaat over Anne Frank en de zes miljoen zionisten die door Hitler zijn gedood’. Hij werd uit de Labourpartij gezet. - Lagerhuislid Naseem Shah kreeg een korte schorsing nadat ze Israël had vergeleken met nazi-Duitsland en had voorgesteld het land naar de Verenigde Staten te verplaatsen. Tevens had ze beweerd dat ‘de Joden zich verenigden om Israël te steunen’. Ze betuigde spijt en mocht terugkeren. - Oud-partijbestuurder Jackie Walker raakte in de problemen door te schrijven dat er tijdens de ‘Afrikaanse Holocaust’ meer mensen stierven dan tijdens de Joodse, eraan toevoegend dat ‘veel Joden (ook mijn voorvaderen) de financiers waren van de suiker- en slavenhandel’. - Tijdens het partijcongres van 2017 bood Labour een podium aan de Amerikaans-Israëlische mensenrechtenactivist Miko Peled, die, in het kader van de vrijheid van meningsuiting, pleitte voor het recht om de Holocaust ter discussie te stellen.