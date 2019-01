Oud-krakers ADM-terrein leggen rookbom bij huis burgemeester Halsema

Met het vertrek van de ADM-krakers is er in Amsterdam weer een rafelrand van de stad gladgestreken

‘Amsterdam is uniek vanwege haar lange traditie van tegencultuur’, schreven GroenLinks, D66, PvdA en SP in het coalitieakkoord dat zij vorig jaar sloten. ‘Daarom beschermen we de rafelranden.’ Maar met het vertrek van de ADM-krakers wordt in de hoofdstad weer een rafelrand gladgestreken. Plekken waar kunstenaars, paradijsvogels en vagebonden betrekkelijk ongestoord hun gang kunnen gaan, festivals organiseren en luchtkastelen bouwen, zijn er nog amper.

Twee decennia lang konden vrije geesten er vrij zijn: het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied aan de rand van Amsterdam. Maandag werd de krakersgemeenschap ontruimd. De meeste bewoners hadden hun biezen al gepakt of vertrokken alsnog toen de politie en de ME binnenvielen. Daarna volgde een uren durend kat-en-muisspel tussen de politie en de laatste verstokte krakers. Verslaggever Joost de Vries was erbij.