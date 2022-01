Oud-Kamerlid Snels gaat toezichthouder op Belastingdienst leiden die is opgericht na de toeslagenaffaire

Bart Snels was vier jaar Kamerlid voor GroenLinks en hield zich in die tijd ook bezig met de toeslagenaffaire. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Snels moet controleren of de belastingdienst alle wet- en regelgeving volgt en in het belang handelt van burgers. De onafhankelijke inspectie, die rapporteert aan de minister van Financiën, moet het vertrouwen in de fiscus helpen herstellen. Dat vertrouwen is ernstig geschaad door de affaire waarbij tienduizenden ouders ten onrechte als fraudeur werden aangemerkt.

De oud-parlementariër is goed bekend met de problemen rond de belastingdienst. Als Kamerlid voor GroenLinks nam hij het initiatief voor een parlementaire ondervraging over de toeslagenaffaire. De uitkomsten van dat onderzoek leidden uiteindelijk tot de val van kabinet-Rutte III begin vorig jaar.

Breuk met GroenLinks

Vorig jaar oktober stapte Snels op als Kamerlid van GroenLinks. In zijn afscheidsbrief aan de Kamervoorzitter uitte hij stevige kritiek op de partij. De belangrijkste reden voor zijn vertrek was de samenwerking met de PvdA in de Kamer. Hij noemde dat ‘kiezersbedrog’ omdat GroenLinks-kiezers op het eigen partijprogramma hebben gestemd en niet dat van de PvdA.

Ook was Snels kritisch op de wijze waarop de partij werd geleid. Er zou te weinig ruimte voor hem zijn geweest om het gesprek aan te gaan over belangrijke thema’s zoals de samenwerking met de PvdA.

Voor GroenLinks was het vertrek van Snels een klap. Niet alleen vanwege de kritiek waarmee hij afscheid nam, ook omdat met hem veel deskundigheid de Kamer verliet. Bij veel Kamerleden, ook van andere partijen, stond de econoom bekend als een inhoudelijk sterke parlementariër met veel dossierkennis. In de vier jaar dat hij Kamerlid was, zette hij zich onder meer in voor een hardere aanpak van belastingontwijking door multinationals. Vorig jaar boekte hij een succes toen hij de Wet open overheid (Woo) door de kamer loodste. Die wet moet de bestaande Wob vervangen en verplicht de overheid om actief documenten openbaar te maken.

Voor zijn carrière als parlementariër, had de 56-jarige Snels verschillende functies binnen en buiten de politiek. Zo was hij hoofd voorlichting van de Kamerfractie van GroenLinks toen Femke Halsema nog fractievoorzitter was. Daarnaast was hij redacteur bij televisieprogramma Buitenhof, beleidsmedewerker op het ministerie van Financiën en docent economie aan de Universiteit Twente.