Oud-kamelenhandelaar ‘Hemeti’ knapte vuil werk op voor het Soedanese leger waar hij nu tegen vecht

De Soedanese bevolking betaalt de prijs voor de weigering van paramilitair leider Mohamed Hamdan Dagalo alias ‘Hemeti’ om zijn troepen te laten opgaan in het reguliere leger.

Definitie van ‘paramilitairen’ op Encyclo.nl: ‘Aanduiding voor groepen die zich hebben bewapend en gewapende acties uitvoeren, maar niet tot het reguliere leger behoren.’ Wijlen de Servische leider Milosevic hanteerde een andere definitie: ‘Mannen die vuil werk voor je kunnen opknappen.’ Paramilitaire groepen zijn vaak dienstbaar aan leiders met vuile agenda’s. Proberen zulke leiders het reguliere leger daarvoor te gebruiken, dan kunnen ze te maken krijgen met bezwaren van beroepsofficieren, met trage besluitvorming en gebrek aan inzetbaarheid. Zulke problemen worden omzeild met paramilitaire milities. Die zijn loyaal en snel beschikbaar, desnoods ook voor etnische zuiveringen, want paramilitairen zijn niet gebonden aan een beroepsethos en niet onderhevig aan codes en controles.

Reguliere legerleiders hebben lange officiersloopbanen achter zich. Paramilitaire leiders hebben vaak helemaal geen militaire achtergrond. Milosevic’ belangrijkste paramilitair Zeljko Raznatovic alias ‘Arkan’ kwam uit de Servische onderwereld. Poetins paramilitaire voorman Jevgeni Prigozjin, leider van de Wagner-groep, zat tot 1988 in de gevangenis en was later Poetins kok. Mohamed Hamdan Dagalo alias ‘Hemeti’ (rond 1975 geboren) handelde in kamelen voor hij in 2003 in Darfur de Janjaweed-militie ging aanvoeren. Vermoedelijk heeft niemand in Soedan meer bloed aan zijn handen dan hij, zei Soedankenner Eric Reeves.

De toenmalige Soedanese dictator Omar al-Bashir was onder de indruk van de meedogenloze efficiëntie waarmee Hemeti in zijn geboorteregio etnische zuiveringen uitvoerde en investeerde fors in hem. Janjaweed-strijders werden zwaar bewapend en omgevormd tot Rapid Support Forces (RSF). In het kielzog van grote hoeveelheden wapens vergaarde Hemeti een fortuin. Hij ging letterlijk voor goud door zijn mannen belangrijke goudmijnen te laten innemen. ‘Ambitieus’, ‘snel lerend’ en ‘dynamisch’ zijn allemaal adjectieven die voor hem zijn gebruikt. Hij verhuurde zijn RSF ook aan Saoedi-Arabië en de Arabische Emiraten en knoopte banden aan met collega Prigozjin in Rusland.

Al-Bashir was er veel aan gelegen de RSF zo groot mogelijk te maken. Als een paramilitaire groep eenmaal een factor van betekenis is, dan beschik je over twee legers die je tegen elkaar kunt uitspelen, was zijn machiavellistische redenatie. Echter: toen het reguliere leger in het kielzog van massademonstraties in april 2019 een coup pleegde tegen de dictator, koos ook Hemeti tegen hem. Hemeti was ineens voor een ‘vreedzame overgang naar democratie’. Al snel knapte hij vuil werk op voor het leger door vreedzame demonstranten uit de weg te ruimen. In de herfst van 2021 koos hij opnieuw de kant van het leger, toen dat een coup pleegde tegen een nieuwe burgerregering die de macht van de militairen wilde inperken.

Dat het tussen Hemeti en de legerleiding zou misgaan, werd door regio-experts voorspeld. De carrièreofficieren in Khartoem keken neer op de ongeschoolde ex-kamelenhandelaar uit Darfur en eisten dat zijn Rapid Support Forces zouden opgaan in het reguliere leger. Sinds 15 april maakt Hemeti met aanvallen op de hoofdstad duidelijk dat hij daar niets voor voelt. Vorige week verstuurde hij Engelstalige tweets. Daarin legt hij uit dat zijn manschappen nu ‘vechten tegen radicale islamisten die Soedan geïsoleerd en in het duister hopen te houden, en ver verwijderd van de democratie’. Dat laatste is, helaas, de toestand van Soedan, vier jaar nadat de inwoners de straat zijn opgegaan voor democratie. Eerst stonden zij bloot aan een dictator, nu aan mannen die invulling gaven aan de vuile agenda van de dictator.