Oud-hoogleraar ziet een ‘commune’ van medisch specialisten: ‘Het zorgsysteem is moreel failliet’

Medisch specialisten handelen vaak uit eigenbelang en vormen een ‘commune’ die zich door door de buitenwereld niet laat controleren. Oud-hoogleraar aan het AMC Jim Reekers wil met het boek De medische omerta na zijn pensioen de artsenwereld opschudden.

Jim Reekers (70) is geen arts meer. Het was een emotionele beslissing, zegt de man die twintig jaar hoogleraar interventieradiologie was aan het AMC in Amsterdam, ‘maar ik heb mijn registratie laten doorhalen. Ik wil geen lid meer zijn van de artsenclub.’

Vier jaar is Reekers nu met pensioen. Een periode die hij onder andere gebruikte voor het schrijven van een boek. Titel: De medische omerta. Het is een vlot geschreven, eerlijk en bij vlagen snoeihard boek over de wereld van de medisch specialisten. ‘Een commune’, noemt hij het, ‘een afgesloten wereld met eigen regels en eigen conventies, die zich op geen enkele manier door de buitenwereld laat controleren.’ Een wereld waar soms het eigen inkomen maar ook ego en weinig kritisch denken een hoofdrol spelen bij de beslissing welke behandeling een patiënt moet ondergaan, waar de medische industrie vaak allesbepalend is, en patiënten weinig te vertellen hebben.

Over de auteur

Michiel van der Geest is de zorgverslaggever van de Volkskrant en verdiept zich in alle vormen van zorg: van ziekenhuizen tot huisartsen, van gehandicaptenzorg tot Big Pharma, van gezondheidsverschillen tot valgevaar.

Als kind uit een middenstandsgezin dat alleen met een ondersteunende beurs kon gaan studeren (waarbij hij nooit lid werd van het corps), heeft hij zich altijd een soort buitenstaander gevoeld, vertelt hij in zijn ruime rijtjeshuis in Amstelveen. ‘Begrijp me goed: ik ben 37 jaar elke dag fluitend naar mijn werk gegaan, heb ontzettend goed samengewerkt met mijn collega’s, heb een mooie carrière gehad en de top van mijn vakgebied bereikt. Maar ik heb geen vrienden in de artsenwereld. Je moet in de pas lopen, anders hoor je er niet bij.’

Toch durfde hij pas na zijn pensioen dit boek te schrijven, hoezeer hij zich tijdens zijn carrière in opiniestukken en ingezonden brieven naar de medische vaktijdschriften ook uitsprak. ‘Als ik zeven jaar voor mijn pensioen herrie was gaan maken, waren die jaren niet zo gezellig geweest. En ik had een leuke baan, ik leidde mensen op, ik dacht: wil ik nou alles wat ik heb opgeven? Misschien een beetje laf, maar dat toch ook weer niet.’

Zoals Reekers in zijn boek schrijft: ‘Klokkenluiders eindigen in caravans, en ik hou niet van kamperen.’

Waarom dacht u nu dan toch: dit boek moet er komen?

‘Dat begon zeventien jaar geleden. We hadden in het AMC 1,2 miljoen euro subsidie gekregen om een nieuwe behandelmethode van vleesbomen bij vrouwen te onderzoeken. Als die hevig blijven bloeden is een geëigende behandeling dat gynaecologen de baarmoeder verwijderen. Maar interventieradiologen kunnen die bloedingen ook via de lies met een soort bolletjes dichtmaken. Dat is voor ons dagelijks werk.

‘Vrouwen hoeven niet geopereerd, ze houden hun baarmoeder, ze kunnen binnen een dag naar huis, kunnen een maand eerder weer aan het werk, het is goedkoper. Een fantastisch resultaat, bleek uit het gerandomiseerde onderzoek.

‘Dus ik dacht: dit wordt nu de standaardbehandeling. Maar nee, er moest aanvullend onderzoek komen na vijf jaar, na tien jaar zelfs, nog nooit vertoond. Steeds dezelfde resultaten, harder wetenschappelijk bewijs is er niet. Ik ben bij de overheid geweest, de zorgautoriteit, het zorginstituut, de zorgverzekeraars, maar er veranderde niets. Mijn conclusie: het hele zorgsysteem is moreel failliet.’

Wat is dan de reden dat de nieuwe behandeling niet van de grond komt volgens u?

‘Het verwijderen van de baarmoeder is een declarabele verrichting voor een gynaecoloog. Voor een behandeling bij een interventieradioloog – die niet zelf kan declareren – moet een gynaecoloog doorverwijzen, en dan verdient-ie er niks aan.’

In uw boek schrijft u zelfs dat gynaecologen moeten leren een baarmoeder te verwijderen, en dat er daarom ‘behoefte is aan een constante stroom van verse baarmoeders’.

‘Daar kunnen de jonge gynaecologen niets aan doen, zij moeten voldoen aan de opleidingseisen van de centrale commissie. Wil je gynaecoloog worden, dan moet je een aantal baarmoeders hebben verwijderd. Mede daardoor ondergaan in Nederland jaarlijks zesduizend vrouwen een baarmoederverwijdering, terwijl er ook een andere, betere oplossing is.

‘Toen ging bij mij het licht aan, daar is mijn boosheid begonnen.’

Volgens Reekers is het een groot probleem dat 40 procent van de medisch specialisten in de ziekenhuizen niet in loondienst is. Zij werken in maatschappen, elke specialist heeft z’n eigen bv. En omdat maatschappen nog altijd meer inkomen krijgen naarmate zij meer ingrepen doen, blijft de prikkel bestaan om mensen te opereren. Het leidt vaak tot onnodige zorg waar de patiënt helemaal niks aan heeft, zegt Reekers.

Onlangs nog, z’n moeder van 94 (inmiddels overleden), was al ‘erg geïnvalideerd’, liep door haar huis met een rollator en brak haar heup. ‘In het ziekenhuis stond er binnen een uur een orthopedisch chirurg aan haar bed, die kwam uitleggen hoe zij een kunstheup wilde plaatsen. Ik vroeg haar: mijn moeder is 94, heeft u enig idee hoe zij liep voordat zij viel?’

Spreken artsen hier elkaar dan niet op aan?

‘Welnee, de maatschap moet geld verdienen, dus niemand die zegt: mevrouw de orthopeed, met welke volslagen onzinnige zorg bent u bezig? Kunt u alstublieft naar de hele patiënt kijken in plaats van naar uw eigen portemonnee?’

Gek genoeg, zegt Reekers, zijn veel collega’s het met hem eens als hij ze hierover spreekt. ‘Komen ze met meer verhalen aan. Maar ze zitten midden in hun carrière, willen hoogleraar worden, zitten in een maatschap, ze willen geen gedoe. De harmonie moet blijven bestaan. De medische omerta! Daarom heb ik dit boek ook geschreven, om ook een stem te geven aan al die mensen die hun mond niet open durven te doen.’

De financiële prikkels werken ook door bij de artsenopleidingen, schrijft u.

‘Wij hadden op de afdeling op een gegeven moment meer artsen-in-opleiding rondlopen dan dat we taken voor ze hadden. Ik heb voorgesteld: laten we wat minder mensen opleiden, we leiden ze op tot werkloosheid. Er lopen honderden werkloze medisch specialisten rond die rond hun veertigste eindelijk klaar waren met hun opleiding en toen geen werk konden vinden. Een schandaal.’

Uw voorstel werd niet geaccepteerd?

‘Per arts-in-opleiding krijgt een ziekenhuis gemiddeld 122 duizend euro per jaar. Dus ja, opleiden is voor het ziekenhuis zeer lucratief. En die mensen gaan niet naar een plafond staren, die gaan poli’s doen, mensen zien, productie draaien.’

Jim Reekers: ‘Er hangt een aura om de arts van de alwetende genezer, maar we zullen van arts een normaal beroep moeten maken. Voor veel artsenvakken is een hbo-opleiding genoeg.’ Beeld Erik Smits

Er zal toch wel iets aan de hand zijn als een arts ingrijpt?

‘Als ik bij een auto-garage kom, kun je me van alles wijsmaken. Weet ik veel of ik een nieuwe kruk-as nodig heb. Zo werkt het in de geneeskunde ook. Als een chirurg zegt: ik heb een beetje een vervelende mededeling, maar ik moet u opereren, moet je je ook realiseren dat hij daaraan verdient. Misschien is het soms wel net zo verstandig om niks te doen, maar er bestaat nog steeds geen tarief voor niks doen.’

Schetst u niet een ouderwets beeld? Het Zorginstituut zet in op passende zorg, in het Integraal Zorgakkoord staan hier tal van afspraken over, er zijn genoeg voorbeelden van projecten waar juist minder wordt geopereerd.

‘Het Zorginstituut zei jaren geleden al dat 30 procent van de zorg in de ziekenhuizen onzinnig is. Wat is er veranderd sinds die tijd? Helemaal niks, 0.0. Het gaat onverminderd door.’

In zijn boek beschrijft Reekers het ongelooflijke geval van dokter Zamboni, een Italiaanse arts met weinig publicaties op z’n naam die vooral gespecialiseerd is in spataderen. Hij komt een patiënt op het spoor met een vernauwde halsslagader en de ziekte MS. Omdat patiënten met spataderen vaak een ophoping van ijzer en het eiwit fibrine kennen, en patiënten met MS ook, ziet hij een verband.

Hij spoort 65 patiënten met een vernauwde halsslagader én MS op, geeft de halsslagaderaandoening een nieuwe naam: Chronic CerebroSpinal Venous Insufficiency (wat in het Engels lekker bekt: CCSVI) en claimt een jaar later dat hij een manier heeft gevonden om de patiënten te behandelen. Door de halsslagader te dotteren, verdwijnt de vernauwing – en ook de MS-gerelateerde klachten.

‘Dit artikel deugde van geen kant. Het ging in tegen alle regels van goed patiëntonderzoek. Zo was er geen controlegroep om een placebo-effect uit te sluiten’, schrijft Reekers, maar ‘de tsunami was niet meer te stoppen’. Op congressen wordt Zamboni op het podium gehaald, gerenommeerde tijdschriften publiceren zijn (slecht onderbouwde) artikelen en in landen over de hele wereld schieten de MS-klinieken uit de grond (niet in Nederland, onder andere Reekers strijdt er fel tegen).

Voor Amerikaanse artsen is de behandeling lucratieve business. Als Reekers zich op een Amerikaans interventieradiologen-congres tegen de behandeling keert, blijkt dat de laatste keer dat hij wordt uitgenodigd voor een congres in de Verenigde Staten.

In vijf jaar tijd worden tienduizenden patiënten behandeld met een techniek (de ‘Liberation-techniek, een benaming die Zamboni zelf verzon) die na gedegen onderzoek waardeloos blijkt. ‘De meesten hebben daar waarschijnlijk geen schade door opgelopen, maar ze zijn er ook niet beter op geworden. Financieel zijn ze er wel ernstig op achteruitgegaan’, schrijft Reekers.

Komt dit soort praktijken vaker voor?

‘In Amsterdam hadden we laatst een congres waar zevenduizend neurologen stonden te juichen voor een vooral door de medische industrie gepromoot nieuw medicijn tegen dementie. Een soort massapsychose, er is nog geen enkel goed bewijs dat patiënten ermee zijn geholpen.

‘Onderliggend probleem daarbij is dat artsen in de opleiding wordt geleerd dat ze op aarde zijn om mensen te genézen. Een onzinnig uitgangspunt. Als arts moet je zorgen voor je patiënt, en soms wordt iemand beter, dat is dan een bonus. Er hangt een aura om de arts van de alwetende genezer, maar we zullen van arts een normaal beroep moeten maken. Voor veel artsenvakken is een hbo-opleiding genoeg. We zullen de groep moeten openbreken.’

Als het over uw eigen onderzoek gaat, hamert u op het belang ervan. Tegelijkertijd bent u ontzettend kritisch op ander wetenschappelijk onderzoek.

‘Het gaat erom dat je iets onderzoekt waarbij het probleem van de patiënt centraal staat. Een voorbeeld uit mijn vakgebied. Bij patiënten zit een bloedvat in het been dicht, na 200 meter lopen heeft zo iemand pijn. Kwam zo’n patiënt bij mij, dan maakte ik het bloedvat open met een stent. Als de industrie dan een studie gaat doen naar een nieuwe stent, onderzoeken ze hoelang het bloedvat met de nieuwe behandeling openblijft. Maar ze onderzoeken niet of de patiënt weer normaal kan lopen of minder vaak een amputatie nodig heeft. Daar is de industrie briljant in: in het verzinnen van verkeerde uitkomstmaten.’

In een van de opmerkelijkste passages uit het boek gaat Reekers met zijn moeder mee naar de dermatoloog, ‘een kruising tussen een hockeymeisje en een aannemer’. Hoewel de arts zijn moeder onbeleefd en ongeïnteresseerd behandelt, en conclusies trekt die volgens Reekers van geen kant kloppen, blijft hij stil in een hoekje zitten. Na vijf minuten staan ze weer buiten.

Hoe kan het nou, dat u, gevierd hoogleraar, veelgevraagd spreker, hoofdredacteur van een wetenschappelijk tijdschrift, zich zo laat overrompelen?

‘Ik begrijp het ook niet, ik was erg teleurgesteld in mezelf. Ik merkte hoezeer je als patiënt wordt overrompeld. Toen ik buiten stond, was ik echt een beetje in de war. Zo gaat het dus, dacht ik, als je veertig patiënten achter elkaar ziet op een middag.’

‘Ik heb nog geprobeerd een klacht in te dienen, maar die was niet ontvankelijk omdat ik niet de patiënt was. Mijn moeder van 90 was al zenuwachtig genoeg, die wilde ik er niet mee opzadelen. Zo zie je maar hoe beschermend artsen voor zichzelf zijn. Het is een blok en je komt er niet in, als buitenstaander heb je geen schijn van kans.’

Tijdens zijn carrière was Reekers ‘best wel een mannetje, tweeduizend mensen toespreken vond ik geen probleem’. Nu is hij zenuwachtig. Zal zijn boek, deze ‘enorme steen in de vijver’, dan wel tot verandering leiden? Misschien, zo hoopt hij, komt er een grote beweging op gang van dokters die het anders willen. ‘Veel jonge dokters met wie ik spreek zouden niets liever willen. Maar ga maar eens in zo’n groep zeggen dat het evangelie niet klopt, dat is echt ingewikkeld.’

Jim Reekers: De medische omerta – Over horen, zien en zwijgen in het zorgstelsel. Arbeiderspers; 272 pagina’s; € 22,99.

Beeld rv