Oud-generaal Tom Middendorp: terugtrekken uit Cherson is logisch besluit van de Russen

Een Oekraïense vrouw is erin geslaagd Cherson te ontvluchten. Beeld Bulent Kilic / AFP

Waarom is het geloofwaardig dat het Russische leger vertrekt uit Cherson?

‘De Russen kunnen moeilijk verhullen dat hun eenheden rond Cherson minder inzetbaar zijn. Ze zijn door hun voorraden heen en worden ook niet meer bevoorraad. Daarnaast zijn de Russen al langer bezig met terugtrekken, ook schaarse eenheden als artillerie. Dat doe je niet als je de vijand in een val wilt laten lopen.

‘Terugtrekking is een logisch besluit. Bij Cherson heeft het Russische leger de rivier Dnipro in de rug. Het vasthouden van een rivierovergang is een van de moeilijkste operaties die er bestaan. Verschillende eenheden moeten elkaar doorkruisen, wat een hoop coördinatie vereist. De bruggen zijn heel kwetsbaar voor aanvallen van het andere leger. En ondertussen moet je hevig doorvechten om de vijand op afstand te houden. Ik denk daarom dat de Russen eieren voor hun geld hebben gekozen en willen voorkomen dat ze verdere verliezen lijden.’

Als de Russen zich terugtrekken, bevrijdt Oekraïne veel gebied in de provincie Cherson. Beeld VK

Toont deze beslissing dat het Russische leger een confrontatie met Oekraïne vreesde?

‘Door de Dnipro zaten ze hier als het ware in de val, maar je moet naar het bredere plaatje kijken. De Russen hadden graag via Cherson andere gebieden van Oekraïne willen overnemen, maar de Donbas blijft hun grootste prioriteit. Ik denk dat ze deze troepen vrijmaken zodat ze dat gebied goed kunnen beschermen.’

Hoe verloopt zo’n terugtrekking precies?

‘Het is in dit geval heel belangrijk om meerdere rivierovergangen te creëren. De Dnipro is erg breed, dus het is lastig om bruggen te bouwen – die zouden ook onmiddellijk een doelwit zijn. Waarschijnlijk doen de Russen het dus met vlotten en vouwbruggen die op en neer pendelen, maar dat gaat druppelsgewijs. Op een vlot kun je maar een paar voertuigen of één tank vervoeren. Het duurt al gauw twintig minuten tot een half uur om heen en weer te gaan over de rivier.

‘Daarnaast is het van belang om eenheden in de goede volgorde terug te trekken. Rusland zal tot het laatste moment willen voorkomen dat Oekraïne met artillerie hun locaties kan beschieten. Dus je wilt een bufferruimte behouden, om daarbinnen eenheden af te bouwen. Dat begint met logistiek en commandoposten, en werkt langzaam naar de gevechtseenheden toe. Ondertussen blijft het altijd belangrijk dat die rivierovergangen goed beschermd blijven.’

Het bevrijden van Cherson is misschien wel de grootste prioriteit van de Oekraïners voor het vallen van de winter. Waarom is herovering van de stad zo belangrijk?

‘Het is vooral heel belangrijk dat Rusland nu aan de westkant van de Dnipro geen bruggenhoofd meer heeft. Dat geeft een enorm gevoel van veiligheid voor veel Oekraïners. In steden als Odesa komt het gevaar nog wel uit de lucht, maar niet meer vanaf de grond. Daarnaast is het een enorme morele overwinning.

‘Als je hier militair naar kijkt, is het mooi om te zien hoe zorgvuldig Oekraïne dit heeft opgebouwd. De strijd om Cherson was geen grote opmars zoals we die in het noordoosten hebben gezien, waar Rusland verrast werd door Oekraïne. Hier hadden beide partijen zich goed voorbereid op de slag. Oekraïne heeft zich niet laten verleiden tot een massale aanval, maar begon met het beschieten van aanvoerlijnen, commandoposten en munitiedepots. Daarna heeft het leger de Russen constant aangevallen op de plekken waar zij het meest kwetsbaar waren. Zij raakten daardoor steeds verder vleugellam en gedemoraliseerd.’

Cherson is waarschijnlijk snel weer in Oekraïense handen, maar kunnen Oekraïners er ook echt hun leven weer oppakken?

‘Waarschijnlijk niet, het blijft natuurlijk een frontlinie. De Oekraïners kunnen nu hun houwitsers en Himars wat naar voren schuiven, en hopelijk kunnen ze daarmee een veilige zone creëren zodat mensen kunnen terugkeren. Maar het hangt er ook vanaf hoe Poetin hierop gaat reageren. Er liggen kwetsbare vitale objecten in het gebied dat door Rusland bezet wordt, zoals een waterdam en een kerncentrale. Als dat soort middelen worden ingezet om een gebied onbewoonbaar te maken, wordt het sowieso lastig voor de bevolking om terug te keren.’