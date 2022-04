Oud-Gasunie-topman George Verberg (79) stond aan de wieg van de samenwerking tussen Gazprom en Nederland. Heeft hij spijt?

George Verberg, oud-directeur Gasunie Beeld Harry Cock

Het was in de tijd dat het Russische gas naar Nederland begon te stromen, najaar 2001, dat de Nederlandse Gasunie besloot om vijftien kunstenaars uit St.-Petersburg uit te nodigen voor een tentoonstelling in het hoofdkantoor in Groningen. Het waren moderne kunstenaars en daar zat, zo herinnert George Verberg zich, ook tamelijk expliciet erotisch en homo-erotisch werk bij.

Nederland zou voor twintig jaar Russisch gas gaan importeren, en ter gelegenheid van de eerste levering wilde Gasunie-topman Verberg iets doen om deze nieuwe relatie met Gazprom te bezegelen. Zo organiseerde het Groninger Museum, gesponsord door Gasunie, een tentoonstelling van Ilja Repin, een Russische schilder uit de 19de eeuw die als ‘Russische Rembrandt’ 250 duizend bezoekers naar het noorden zou trekken. ‘Het was een soort trouwring’, zegt Verberg.

En tegelijkertijd was er dus ook die moderne kunst uit St.-Petersburg, de latere uitvalsbasis van Gazprom. Uiteraard, zo zegt hij, had hij gevraagd of de hoogste vertegenwoordigers van Gazprom, die ook voor Repin kwamen, de tentoonstelling wilden openen. Verberg: ‘Nou, daar wilden ze zich dus niet mee encanailleren. Ze wilden niet eens aanwezig zijn. Totdat ze merkten dat er ook veel Nederlandse hotemetoten zouden zijn. Toen kwamen ze alsnog. Dat was een grote overwinning. Ik dacht: ze zien dat allerlei mensen deze kunst accepteren. Dit ging zoals ik gehoopt had: de handel leek ons dichter bij elkaar te brengen. Je hoeft niet hetzelfde te worden, maar je krijgt meer en meer begrip voor elkaar.’

Tien jaar later kwam Poetin met zijn anti-homowet. Verberg: ‘Dat was de eerste grote setback, in mijn beleving. Mijn eerste teleurstelling. Mijn God, dacht ik, dit gaat helemaal de verkeerde kant op.’

--

George Verberg in Groningen Beeld Foto Harry Cock

Omringd door schilderijen, beelden en boeken blikt Verberg (79), thuis in het Groningse dorp Haren, terug op de cruciale rol die hij speelde in de Nederlandse energiegeschiedenis. Vanaf begin jaren zeventig, als ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken onder Ruud Lubbers, tot begin jaren nul, als directeur van het halve staatsbedrijf Gasunie, was Verberg nauw betrokken bij het Nederlandse aardgasbeleid: eerst bij de wonderlijke bubbel van het Groningen-veld, en daarna bij de toenadering tot Rusland, om de aanvoer van gas ook na het opraken van Groningen te blijven garanderen.

Hij was de man die in 1993 naar Moskou vloog, voor de eerste ontmoeting met Gazprom. Hij was de man die in 1996 het contract tekende. Hij was de man die in 2001 het eerste Russische gas binnenliet, en die in 2003 met de Russische Gazprom-topman Alexej Miller langs kabinetsleden reed om een nieuwe pijpleiding naar Engeland aan de man te brengen. Hij was de man die dacht: als je elkaar maar ontmoet, ga je elkaar steeds meer begrijpen. ‘Waarom zou je elkaar dan nog aanvallen?’

Het huwelijk met Gazprom lijkt te eindigen in een harde scheiding. Heeft u spijt?

‘Spijt, daar koop je verder niets voor. Wat niet wil zeggen dat het allemaal goed was. Ik had een veel optimistischer kijk op de relatie met Rusland dan in het hier en nu terecht blijkt te zijn. Toen wij eraan begonnen was Jeltsin nog president van Rusland. Het was een chaotische tijd, met een president die wat chaotisch overkwam, maar Rusland en Jeltsin gingen wel richting markteconomie en westerse democratische waarden. Misschien dat het lang zou duren – ik zag dat Rusland nauwelijks een middenklasse had, toch de drager van de democratie – maar het ging de goede kant op.’

Veranderde dat direct toen Poetin aan de macht kwam?

‘Zijn eerste vier jaar waren best beheerst. In mijn herinnering was hij vooral bezig om wat hoognodige ordening aan te brengen, na de chaos onder Jeltsin.

‘Ik ben in die tijd een stuk of vijf, zes keer in Rusland geweest om met de directie te onderhandelen over de samenwerking. Als je daarna samen ging eten of een biertje ging drinken, ging dat altijd vrij moeizaam. Politiek was geen onderwerp. De sfeer was heel terughoudend. Ik heb daar ook wel eens naar gevraagd. Maar nee: over politiek spraken ze niet. Dat heb ik toen verkeerd opgevat. Ik dacht: mensen moeten nog leren dat je in een democratie een heleboel dingen mag zeggen. Maar met het gemak van terugkijken, jongens, snap ik beter dat zij al lang wisten: er zit nu een ex-KGB’er aan de top, je kunt niet zeggen wat je wilt.

‘Een keer, ik geloof in 2003, heb ik Alexej Miller, de algemeen directeur van Gazprom, een dag rondgereden, langs Balkenende en wat ministers, omdat hij wilde peilen hoe Nederland dacht over een mogelijke deelname van Gazprom in de BBL, een nieuwe pijpleiding naar Engeland. Ik haalde hem op bij Schiphol-Oost, waar de privévliegtuigen landen, en daarna zouden we naar Den Haag rijden. Waarom rijden we niet weg?, vroeg hij op een gegeven moment, toen we een tijdje stil bleven staan. Ik zei: dat komt omdat de chauffeur weet dat hij niet mag rijden zolang je je veiligheidsriemen niet vast hebt. Dat vond hij heel vreemd. Maar goed, we reden die dag rond, we praatten wat, over wat hij zou beslissen over de BBL. Toen zei hij: George, wat kan ik nou zeggen? Ik ben hier ook maar door Poetin neergezet.’

Probeerde hij zich in te dekken?

‘Nee, ik had meer het idee dat hij daarmee gewoon de machtsverhoudingen etaleerde. Miller is een oude vriend van Poetin uit St.-Petersburg, hij moest kennelijk slechts rapport uitbrengen aan Poetin. En Poetin was degene die besloot.’

Miller is nu een oligarch met sancties aan zijn broek. U zat een dag met hem in de auto, wat voor man is hij?

‘De enige smalltalk die ik me herinner was aan het einde van de rit. Hij had zijn vrouw meegenomen, en die was gaan shoppen in Amsterdam. Toen we weer aankwamen in Schiphol-Oost, stond ze daar met allerlei dozen – helemaal het clichébeeld. Mijn vrouw neemt altijd te veel mee naar huis, zei hij. Ja, shoppen hebben ze wel geleerd.’

Waarom ging u überhaupt met Gazprom in zee? Nederland had toch het Groningen-veld, dat nog lang niet leeg was?

‘Maar we beseften bij Gasunie dat het niet oneindig was. We dachten: als je pas met zo’n enorm grote maatschappij als Gazprom in zee gaat wanneer je eigen hoeveelheid gas niet meer zo interessant is, dan wordt het vel je over de oren getrokken. Dat wilden we voor zijn.’

George Verberg in zijn woonplaats Haren Beeld Harry Cock

Zou u zo’n deal weer sluiten?

‘We hebben een paar stevige misrekeningen gemaakt. De grootste is natuurlijk dat we Poetin he-le-maal verkeerd hebben ingeschat. De tweede is dat de aardbevingsschade en vooral de manier waarop die zo lang is gebagatelliseerd, geleid heeft tot de sluiting van het Groninger-veld omdat het niet meer houdbaar is voor de bevolking. En de derde misrekening is dat ik ervan overtuigd was dat gas een transitiebrandstof was. Dat wil zeggen: de minst vervuilende brandstof die je kon bedenken voor de overgang naar CO2-vrije energie. Dat is nu achterhaald, want we moeten zo snel mogelijk van het gas af, vanwege het klimaat. Ik ben niet de snelste leerling geweest wat betreft CO2, besefte niet dat dat echt zo belangrijk is. De hoeveelheid ellende door klimaatverandering laat bovendien zien dat we helemaal niet na hadden hoeven te denken over de langetermijn-gastoevoer. In 2060 mogen we allang geen gas meer gebruiken. Dus die drie factoren hebben onze langetermijnvisie en strategie volledig onderuit gehaald.’

Op welk moment hadden we de import van Russisch gas moeten stoppen?

‘In 2014, na de inval in de Krim, na MH17, toen we zagen hoe Poetin daarmee omging, hadden we moeten weten dat de import uit Rusland niet meer betrouwbaar was. Maar ja, onze grote buurman zat ook nog steeds op zijn roze wolk van de Ostpolitik, het idee dat de gasrelatie een vriendschapsrelatie was. Die politiek was in de jaren zeventig, toen bondskanselier Willy Brandt ermee begon, nog wel begrijpelijk, maar als je ziet welke hotemetoten zich na de eeuwwisseling nog aan Gazprom en het Kremlin hebben verbonden, met oud-bondskanselier Gerhard Schröder als apotheose, dan denk ik: dan ben je niet erg goed bezig.’

Ook uw opvolger bij Gasunie, Marcel Kramer, is na 2010 voor Gazprom gaan werken.

‘Daar wil ik niets over zeggen. Ik ben in 2004 bij Gasunie weggegaan.’

Is de levering van Russisch gas nooit als risico gezien?

‘Zeker wel. Als directeur-generaal op het ministerie was ik in de jaren tachtig ook co-hoofd van de Nederlandse delegatie bij het Internationaal Energie Agentschap (IEA), een belangrijk overlegorgaan over energiezaken. Het was toen volstrekt helder dat de gasexport van Rusland naar Europa een geopolitiek item was. De Amerikaanse president Ronald Reagan maakte duidelijk dat-ie daar twee grote bezwaren tegen had. Kijk, als je olie koopt, dan komt dat per schip. Dat kun je ook ergens anders vandaan halen. Maar gas komt vaak via een pijpleiding en dan heb je maar één leverancier, namelijk degene die aan de andere kant van die pijplijn zit. Als die niets meer stuurt, dan ben je het haasje, zoals nu al jaren blijkt. Het andere gevaar van die gascontracten was dat de Sovjet-Unie die gammele economie overeind kon houden en de bewapening kon voortzetten.

‘Dat leidde wel tot stevige discussies tussen de VS en Europese landen. Uiteindelijk is er een overeenstemming binnen het IEA bereikt, dat geen enkel land meer dan 30 procent van zijn gasbehoefte uit Rusland zou laten komen. Dat was een informeel akkoord, want je mocht de markt natuurlijk niet verstoren. Ook Reagan wilde dat niet, de marktwerking bleef heilig.

‘Hij stuurde toen wel een speciale ambassadeur naar Europa, die de Noren en de Nederlanders moest bewegen om extra gas te exporteren naar andere Europese landen. Dat was een van mijn opdrachten, als directeur-generaal. Het geluk viel mij toe want de geofysici van de NAM hadden ontdekt dat Groningen zeker 300 miljard kubieke meter meer winbaar gas bevatte dan tot dan toe was gedacht.’

Dus Groningen was nodig om Europa uit handen van Rusland te houden?

‘En zodat die gelden niet naar het Kremlin zouden gaan. Ons gas was essentieel in die strategie.’

Is met het sluiten van Groningen een van de middelen om onder die 30 procent te blijven verdwenen?

‘Met Groningen zou de afhankelijkheid wel wat minder zijn geweest. Aan de andere kant was die al vanaf 2010, dus voor het afbouwen van Groningen, in Duitsland voorbij de 40 procent gestegen. Bij de Duitsers, maar ook bij ons, was er toch een geloof dat er met het Rusland van Poetin nog altijd te leven viel, ook al was het knarsetandend.’

Hoe is dat mogelijk, als die afhankelijkheid al zo lang een punt van zorg was?

‘Als er een pijpleiding werd gelegd van Rusland naar Duitsland betekende dat ook ontzettend veel omzet voor Europese bedrijven. Het Duitse staalbedrijf Mannesmann laste pijpleidingen, Italië leverde compressoren. Daar kwam de politieke saus nog overheen, dat je steeds meer begrip voor elkaar krijgt als je elkaar ontmoet – dat was het uitgangspunt van de Ostpolitik. Ik heb pas later bedacht dat die symmetrische afhankelijkheid helemaal niet symmetrisch meer is. Als Merkel stopt met het Russische gas, dan wordt ze weggestemd door haar kiezers. Maar het interesseert Poetin geen ros of zijn bevolking een jaartje hartstikke arm is of honger lijdt. Dus de afhankelijkheid is eigenlijk eenzijdig. Wij zijn afhankelijk van Rusland, en niet omgekeerd. Daar ben ik ook pas vier, vijf jaar achter.’

Tegelijk met de komst van Poetin raakte Europa in de ban van marktwerking op de Europese energiemarkt. Heeft dat de geopolitieke positie van de EU nog extra verzwakt?

‘Ik denk dat die marktwerking, die in het begin van deze eeuw werd ingevoerd binnen de Europese Unie, conceptueel en intellectueel niet goed is doordacht. Omdat leveringszekerheid zo ontzettend belangrijk is. Toen ik op de middelbare school zat hadden wij nog een kolenkachel en hadden wij een kolenbunker, die aan het begin van de winter door de kolenboer werd gevuld. Je had dus je eigen voorraad. Toen we van steenkolen op olie overgingen, kregen we een groot vat in de tuin en had je ook je eigen voorraad. Met gas kan je niet zelf iets opslaan. Dus één ding is met gas ontzettend wezenlijk: het gas moet er altijd zijn, als degene die het heeft gekocht de kraan opendoet. Minister Annemarie Jorritsma van Economische Zaken zei in de jaren negentig tegen mij dat het gas door marktwerking alleen maar goedkoper kon worden. Maar in je eerste jaar economie leer je al dat prijzen afhankelijk zijn van schaarste, en dat ze kunnen stijgen en dalen. Omdat de liberalisatie van de gasmarkt gebeurde in een tijd dat er uitbundig veel gas was, dachten politici dat ze gelijk hadden. Zie je, de prijs gaat omlaag! Maar wij zeiden intern: dat wordt lachen. Als gas schaars wordt en de prijzen echt de pan uit rijzen dan is het gedaan met de marktwerking, dan komen er kreten dat we een prijsplafond moeten instellen. Dat zie je nu dus gebeuren. Jorritsma zei destijds tegen me dat ik ongelijk had, met mijn bezwaren.

‘Bij zoiets belangrijks als energie is leveringszekerheid veel belangrijker dan de laagste prijs. En voor leveringszekerheid moet je langetermijncontracten hebben. Maar door de liberalisatie ging alles juist steeds meer via de kortetermijn, op de spotmarkt. Dat werkt alleen als er iets beschikbaar is. Ik ben niet tegen marktwerking, maar er hadden veel betere randvoorwaarden bij moeten worden gesteld, en eisen en maatregelen om die levering te garanderen. Dat is niet gebeurd. Nu zien we die als zand door onze vingers glippen.’

Europa heeft in die tijd zijn productie, levering, infrastructuur, transport, en opslag van gas opgeknipt en hoopte dat het dan op een magische manier door prijsvorming allemaal op elkaar zou worden afgestemd. Gazprom heeft dat nooit gedaan.

‘Nee natuurlijk niet. Gazprom is Rusland, en Rusland is Poetin. Die had andere plannen dan de marktwerking.’

Wat zou Nederland nu moeten doen?

‘Ik zou het om te beginnen prima vinden als de staat de bestaande gasbergingen koopt, zodat daar in elk geval het publieke belang zal kunnen spelen en niet het commerciële belang. Die bergingen zijn buitengewoon strategisch, net zo strategisch als de pijpleidingen.’

U had het over een huwelijk met Gazprom. Nu is die relatie gebroken. Is uw relatie met de Russen ook voorbij?

‘Ik heb geen persoonlijke contacten meer. Ik wisselde nog wel kerstkaarten uit met het hoofd van het Gasunie-kantoor in Moskou. Dat was een heel plezierige mevrouw. Dus tegen haar heb ik nog altijd niets, natuurlijk. Maar het is voorbij. Het is natuurlijk niet prettig te constateren dat er een erg grote groep Russen om Poetin heen staat. Dat maakt je niet vrolijk. In het begin van de oorlog dacht ik dat het te reduceren was tot één gek.’

U bent somber over hoe dit verder gaat.

‘Ja. Ik zie geen straaltje van licht waardoor ik denk: het komt in de komende vijf of tien jaar weer goed met Rusland en Europa. Het is nooit helemaal goed geweest, maar we waren op de goede weg. Zij waren in mijn beleving op de goede weg. En dat is helemaal verdwenen.

‘Ik wist niet dat ik zulke verschrikkingen nog mee zou maken. Terwijl ik er toch ook mee begonnen ben. Ik ben geboren in Jakarta/Batavia en daar heb ik dankzij mijn moeder drie jaar jappenkamp overleefd. De Cuba-crisis maakte ik ook in volle hevigheid mee als dienstplichtig militair bij de 25ste afdeling luchtdoelartillerie in Ede. We hadden een geschatte overlevingstijd van drieënhalve minuut, na het uitbreken van de oorlog. Toen Kennedy naar Wenen ging om Chroesjtsjov te ontmoeten, dat was zó spannend. Ik dacht dat we die tijd achter ons hadden gelaten. Bijna dertig jaar later heb ik met tranen in de ogen gekeken naar Leonard Bernstein die na de val van de muur in Berlijn de Negende van Beethoven dirigeerde…’

Hij krijgt tranen in de ogen.

‘Sorry.’

Wat nu? Gaskraan dicht voor gas uit Rusland?

‘Ja, dat zouden we moeten doen. Zuiniger zijn met gas is minder ingewikkeld dan proberen overal maar ander gas vandaan te halen. We moeten afspraken maken met de topdrie-industriële gasverbruikers van Nederland, zoals de kunstmestfabrikanten en de chemische industrie. Je moet ceo’s persoonlijk aanspreken. Dat betekent maatwerk, gekke gesprekken voeren. Financiële schade kunnen we vergoeden. De immateriële en menselijke schade zoals Oekraïne die nu lijdt niet.’

De thermostaat staat bij u nog wel op 20.

‘Ik ben een koukleum. Dat heb je wel meer met mensen die tegen de 80 lopen.’