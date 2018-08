Oud-directeur Trump Organization krijgt immuniteit in ruil voor getuigenis in zwijggeldaffaire

Een belangrijke getuige in de zaak tegen Michael Cohen over de betaling van zwijggeld in de verkiezingscampagne van president Donald Trump, is in ruil voor zijn verklaring ontslagen van rechtsvervolging. Dat heeft The Wall Street Journal vrijdag bekendgemaakt.

Allen Weisselberg

Het gaat om Allen Weisselberg, voormalig directeur van de Trump Organization. Hij was eerder opgeroepen om te getuigen tegen Cohen, die ruim tien jaar Trumps advocaat en vertrouweling was. Cohen heeft dinsdag schuld bekend in een aantal aanklachten, waaronder geknoei met de campagnekas. Hij zou 130 duizend dollar hebben betaald aan porno-actrice Stormy Daniels om haar affaire met de toenmalige presidentskandidaat Trump te verzwijgen. Eerder zei Cohen dat hij dit op eigen houtje had gedaan, maar inmiddels heeft hij toegegeven het zwijggeld met medeweten of op aandringen van Trump zelf te hebben betaald. Dit zou in strijd zijn met de regels over campagnefinanciering en reden kunnen zijn voor een afzettingsprocedure tegen de zittend president.

De 71-jarige Weisselberg zou als schatkistbewaker van de Trump Organization, de holding waar de president al zijn zakelijke belangen in onder heeft gebracht, een boekje open hebben kunnen doen over de financiële praktijken van de president. Weisselberg werkt al 40 jaar voor de familie Trump en was volgens Cohen onder meer aanwezig bij gesprekken over het afkopen van een ander belastend seksschandaal; de affaire die Trump zou hebben gehad met Playboy-model Karen McDougal.

Andere getuigen

Ook twee andere getuigen in deze affaire hebben immuniteit gekregen, zo maakte Vanity Fair eerder deze week bekend. Het gaat om David Pecker, uitgever van het roddelblad National Enquirer en een goede vriend van Trump, en zijn manager Dylan Howard. Hij zou voor aanvang van de presidentscampagne 150 duizend dollar hebben betaald aan McDougal voor de exclusieve rechten van haar verhaal over de affaire met de president om het vervolgens op de plank te laten liggen. De zogenoemde 'catch and kill'-methode was bedoeld was om de president te beschermen.

Het is onduidelijk of de getuigen behalve belastende informatie over Cohen ook zaken hebben prijs gegeven die de president in diskrediet kunnen brengen.