Oud-directeur Transavia: uitlevering Julio Poch diende ‘hoger belang’

Oud-piloot Julio Poch met zijn advocaten tijdens een eerdere zitting. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Meijer werd maandag in Rotterdam als getuige gehoord door de rechter-commissaris vanwege de zaak die Poch heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. Dinsdag wordt ook oud-minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) onder ede gehoord.

Poch zat acht jaar in Argentinië in voorarrest omdat hij zou hebben meegewerkt aan de dodenvluchten onder de militaire junta van Jorge Videla (1976-1983). In 2017 werd hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Poch (67) verwijt Nederland te hebben meegewerkt aan zijn arrestatie in Spanje en aan de uitlevering aan Argentinië.

Poch eist een schadevergoeding van 5 miljoen euro van de staat. Volgens hem heeft Nederland hem met onzuivere politieke motieven in handen van de Argentijnse justitie gedreven. Voor het Koninklijk Huis lag de zaak-Poch gevoelig, omdat de inmiddels overleden vader van koningin Máxima, Jorge Zorreguieta, minister was onder Videla. Nederland had zelf Poch kunnen berechten in plaats van meewerken aan uitlevering aan Argentinië, maar dat had tot kritiek kunnen leiden: waarom wordt Poch wel in Nederland berecht en Zorreguieta niet?

Irritatie

Meijer, van 2009 tot 2011 algemeen directeur van Transavia, is kritisch over de informatie die ten grondslag lag aan de uitlevering van Poch. Hij vroeg daarom in 2010 een gesprek aan met het OM. Hij vond dat er onjuiste (personeels)informatie over Poch in het justitiële dossier zat, zonder dat er navraag werd gedaan bij de directie van Transavia. ‘Ik verbaasde me over het feit dat het OM geen hoor- en wederhoor deed bij Transavia’, aldus Meijer. ‘Ik zag er vele lacunes in zitten.’

Meijer voerde een gesprek van anderhalf uur met officier van justitie Guus Schram, maar dat was volgens hem ‘onbevredigend’. ‘Ik kreeg slechts te horen dat Nederland nu eenmaal een rechtshulpverzoek had ontvangen uit Argentinië, en dat justitie al had gesproken met moedermaatschappij KLM. Maar KLM had niet de informatie die Transavia had.’

Meijer liet zijn irritatie blijken tijdens het gesprek met Schram, zo zei hij maandag onder ede in de rechtbank. ‘Toen zei Schram: ‘U weet toch dat er sprake is van een hoger belang?’ Zo staat het in mijn geheugen gegrift. Toen ik aan Schram vroeg of hij doelde op een relatie met het Koninklijk Huis, antwoordde hij daar niet op. Maar uit zijn lichaamstaal bleek dat ik het bij het juiste eind had. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Tien jaar geleden niet, en nu ook niet.’

Dinsdag wordt ook Guus Schram verhoord, sinds augustus van dit jaar hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket. Daarna komt toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin onder ede verklaren.