Oud-directeur FC Den Bosch: ‘Het is heel pretentieus om te zeggen dat je als club greep hebt op al je supporters’

Fans van FC Den Bosch tijdens de wedstrijd tegen Excelsior Beeld BSR Agency

‘We lieten ze met hun ouders op kantoor komen voor tekst en uitleg. Sommigen waren heel berouwvol, zeiden dat ze maar een beetje hadden meegedaan met de rest. Bij anderen vroeg ik me af: snap je eigenlijk wel wat je verkeerd hebt gedaan?’ Zegt oud-directeur Peter Bijvelds .

Onder meer door middel van camerabeelden en in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente kregen destijds negen supporters van FC Den Bosch een stadionverbod opgelegd. In enkele gevallen was dat volgens Bijvelds permanent. ‘Maar we zijn er ook van overtuigd dat sommigen de dans zijn ontsprongen. Op die beelden hadden veel jongens een zwarte capuchon op, het was lastig ze van elkaar te onderscheiden. En zonder geluid is het lastig te zien of mensen oerwoudgeluiden maakten.’

De tuchtcommissie van de KNVB legde Den Bosch destijds 10 duizend euro boete op (in hoger beroep) en een wedstrijd voorwaardelijk zonder publiek. Ook nu ligt de handelwijze van de club onder de loep. Den Bosch zal in elk geval de eigen beelden van de tribunes en de ruwe wedstrijdbeelden van Fox Sports gebruiken voor de identificatie van de supporters die het zondag op Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira hadden voorzien.

Pretentieus

In hoeverre heeft een club greep op haar supporters, ook al is het een smaldeel dat zich misdraagt? Bijvelds, inmiddels directeur van een andere eerstedivisieclub, Top Oss: ‘Laat ik een wedervraag stellen. In hoeverre heeft de maatschappij greep op al zijn inwoners? Nooit helemaal, is het antwoord. Het is heel pretentieus om te zeggen dat je als club iedereen in bedwang hebt.’

Volgens een woordvoerder van FC Den Bosch valt nog niet te zeggen hoe groot de groep verantwoordelijken is, of hoe oud ze zijn. ‘We zijn nog in gesprek met alle stewards, de spelersgroep hebben we vanmorgen al gesproken. Sommige spelers waren geschokt door wat ze hadden gehoord.’ Het OM en de politie gaan na of de beelden aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging.

Op beelden is te zien hoe een supporter een beweging maakt die als de Hitlergroet kan worden opgevat. Deze 21-jarige supporter ontkent dit volgens FC Den Bosch met klem. ‘En net als de politie denken wij ook dat het niet om een Hitlergroet gaat.’ De supporter heeft volgens de club geen eerdere misdragingen op zijn naam staan.

‘Kraaiengeluiden’

De spreekkoren waren volgens de clubwoordvoerder afkomstig van de Vliert-tribune, waar de fanatieke aanhang bij thuiswedstrijden plaatsneemt. Een fanatieke supportersgroep, de M-side, ontkent dat er sprake was van oerwoudgeluiden en laat op Facebook weten dat Mendes Moreira, ‘noch een andere speler op het veld’ specifiek het doelwit was. Volgens de M-side zijn er slechts ‘kraaiengeluiden’ gemaakt, om tegenstanders uit hun spel te halen.

Die kraaiengeluiden, een ludieke en terugkerende verwijzing naar de tijd dat Hans Kraaij junior bij de club speelde, voerde ook Den Bosch in eerste instantie aan om de spreekkoren goed te praten. Een kapitale fout, klinkt het nu, waarvoor de club excuses maakt ‘aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira’. Dat deed maandag ook Den Bosch-trainer Erik van der Ven, die bij Mendes Moreira langsging in Rotterdam. De speler was zondag nog woedend op Van der Ven geweest omdat hij hem ‘zielig’ had genoemd. De trainer benadrukte later dat hij daarmee niet doelde op zijn emoties over de racistische spreekkoren die de speler hadden getroffen.