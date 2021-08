Oud-decaan Tilburg University die 1,2 miljoen betaalde aan familie vrijgesproken van oplichting

Tilburg University. Beeld ANP

Dat bleek maandag in de rechtbank Amsterdam. De Ruijter (75) huurde als decaan tussen 2007 en 2015 twee bedrijven in die hem ondersteunden bij de begeleiding van promovendi. De schoonheidssalon van zijn nicht Bertina (45) en haar man Michel (46) ontving ruim een miljoen euro. Het bedrijf van neef Jos (50) schreef 270 duizend euro aan facturen.

Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van oplichting omdat de familieleden werden betaald voor werk dat ze niet uitvoerden. Dat vindt de rechter onvoldoende bewezen. Vastgesteld is dat neef Jos en nicht Bertina geld kregen om ondersteunende werkzaamheden te leveren. Het bleek echter onmogelijk te achterhalen of het werk slechts deels of helemaal niet is verricht, wat nodig is om oplichting te bewijzen. ‘Niet elke vorm van bedrog is juridisch strafbaar’, aldus de rechter.

Fout

De uitspraak van de rechter is een nederlaag voor het OM, dat fors hogere straffen had geëist: twee jaar celstraf voor De Ruijter en 18 maanden cel voor nicht Bertina. Een mogelijke verklaring waarom de verdachten niet zijn veroordeeld voor oplichting, staat in het vonnis. Daarin schrijft de rechtbank dat het OM tijdens de zitting mondeling een aantal verwijten ter sprake bracht, die in de schriftelijke tenlastelegging ontbraken. Zo verweet de aanklager de decaan onder andere misbruik van zijn positie binnen de universiteit, en het verzwijgen van de familierelaties. Aangezien deze verwijten niet in de officiële aanklacht stonden, heeft de rechtbank dat niet mogen beoordelen.

Of er bij het OM sprake is geweest van opzet of een fout, is vooralsnog onduidelijk. Een woordvoerder van het functioneel parket wilde maandagmiddag alleen kwijt dat het de uitspraak gaat bestuderen.

Valsheid in geschrifte

Alle vier verdachten zijn maandag wel veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Op één van de facturen schreef nicht Bertina bijvoorbeeld dat ze een mba-titel had. Ook hebben De Ruijter en neef Jos, nadat de universiteit achter de vermeende oplichting kwam, ‘in paniek’ valse schuldbekentenissen opgesteld.

De Ruijter krijgt voor zijn aandeel een taakstraf (180 uur), net als zijn nicht Bertina (72 uur) uur en neef Jos (54 uur). Aangetrouwde neef Michel krijgt geen straf, omdat de valse factuur die hij ondertekende bijna dertien jaar geleden werd opgemaakt.

Hoogleraar van naam en faam

De Ruijter, hoogleraar van naam en faam, viel in 2017 hard van zijn voetstuk toen het Human/VPRO-radioprogramma Argos in 2017 meldde dat hij als decaan ruim een miljoen euro liet uitbetalen aan familieleden. De Ruijter heeft zich sindsdien altijd fel verweerd. Ook in de rechtszaal hield hij vol dat er ‘niets amoreel’ was aan het inhuren van familie, aangezien zijn neef en nicht goed werk leverden. ‘Ze bleken capabel en betrouwbaar. En ik kon ze bij nacht en ontij inschakelen.’

De Tilburg University probeerde tijdens de rechtszaak ruim 1,2 miljoen euro te vorderen bij de verdachten. Wegens vrijspraak voor oplichting is die vordering afgewezen. De universiteit zegt later deze week met een reactie te komen.