Oud-coronaminister Bruno Bruins gaat bemiddelen tussen Haagse gemeenteraad en De Mos

Bruno Bruins vorige maand bij de herdenkingsdienst voor de Haagse cabaretier Paul van Vliet in de Koninklijke Schouwburg. Beeld ANP

Dat maakt de Haagse gemeenteraad donderdagavond bekend in een persbericht. Hart voor Den Haag, de partij van De Mos, werd vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen wederom de grootste van de stad. Maar omdat het onderzoek naar vermeende corruptie door De Mos en partijgenoot en voormalig collega-wethouder Rachid Guernaoui destijds nog altijd liep, weigerden D66, GroenLinks en PvdA met de lokale partij een coalitie te vormen.

Na lange onderhandelingen vormden VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66 in september een coalitie. Maar de rechter sprak De Mos en Guernaoui in april vrij van alle aanklachten die het Openbaar Ministerie had gedaan. Dezelfde dag nog eiste De Mos ‘zijn’ plekje in het stadsbestuur op. De partijen in het huidige college, dat acht maanden aan het besturen is, zien het niet zitten een nieuwe verkenner aan te wijzen en opnieuw aan formatieonderhandelingen te beginnen.

Bij wijze van compromis stemden CDA en VVD vorige week wel in met het aanstellen van een gespreksleider. Dat is VVD-politicus Bruno Bruins geworden. Bruins was van 1994 tot 2000 raadslid en van 2000 tot 2006 wethouder in Den Haag. Hij moet in gesprekken de komende weken bemiddelen en de onderlinge verhoudingen tussen de partijen in de raad verbeteren. Ook bespreekt hij met hen de samenstelling van het college.

Bruno Bruins is door de fractievoorzitters aangesteld als gespreksleider. 💨 Daar kunnen wij mee uit de voeten. Inzet Hart voor Den Haag is duidelijk: de winnaar van de verkiezingen ‘22 die op oneigenlijke gronden is uitgesloten van coalitiedeelname moet terug in het college, NU! https://t.co/wJJkbMPqwt pic.twitter.com/3zRpMnV9aU — Richard de Mos 💚💛 (@RicharddeMos) 1 juni 2023

Hart van Den Haag werd groot met zogenoemde ‘ombudspolitiek’: het luisteren naar problemen van burgers en ondernemers en die vervolgens proberen op te lossen. Soms waren die burgers of ondernemers ook donateur van de partij. Dat leverde De Mos en Guernaoui in 2019 de verdenking van corruptie op, maar ook kritiek van de lokale SP, PvdA en de Haagse Stadspartij. Zij noemen deze werkwijze ‘vriendjespolitiek’. Ook daar zal Bruins de nodige plooien moeten gladstrijken.

Overigens overweegt het OM nog steeds in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank.

Coronaminister die bezweek in de Kamer

Bruno Bruins was in 2020 de minister voor Medische Zorg en Sport bij het uitbreken van de coronapandemie. Dat maakte hem in één klap de ‘coronaminister’ van het kabinet. In een live-uitzending van de NOS over het virus, op 27 februari, las hij van een briefje voor dat de eerste persoon in Nederland op positief op corona was getest. Bij de eerste persconferenties stond hij naast premier Rutte achter het spreekgestoelte.

Tijdens een langdurig debat over corona vol ongeruste vragen uit de Kamer, halverwege maart 2020, zakte hij door een flauwte in elkaar. Wegens oververmoeidheid stopte hij als minister. Nadien was Bruins onder meer interim-directeur van de Haagse vervoersmaatschappij HTM, commissaris bij Intravacc en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Alrijne Zorggroep.