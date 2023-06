Oud-Ajacied Quincy Promes veroordeeld tot 18 maanden cel voor steken neef, gaat in hoger beroep

Quincy Promes bij zijn huidige werkgever Spartak Moskou Beeld Getty Images

De kans is klein dat de 31-jarige Promes werkelijk de cel in gaat. Momenteel speelt hij in de Russische competitie voor Spartak Moskou. Bij de inhoudelijke behandeling van deze rechtszaak was hij niet aanwezig. Volgens zijn advocaat was Promes bang gearresteerd te worden wegens een andere rechtszaak die tegen hem loopt. In januari deed Promes een poging om een Russisch paspoort aan te vragen, maar voor zover bekend is dat niet gelukt.

De mishandeling vond plaats in juli 2020 op een familiefeest in Abcoude. Na een ruzie over een vermeende diefstal stak Promes zijn neef in zijn linkerknie, die daardoor zijn been lange tijd niet kon gebruiken. In getapte telefoongesprekken zei Promes dat hij zijn neef eigenlijk had willen doden, maar dat het niet was gelukt omdat zijn vader tussenbeiden was gekomen. Het OM had in maart twee jaar cel tegen Promes geëist.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Ondertussen hangt Promes nog een langere celstraf boven het hoofd. Hij staat ook terecht vanwege de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen – een vergrijp waar in Nederland een straf van maximaal 12 jaar voor staat. Volgens het OM had Promes begin 2020 een ‘sturende rol’ bij de invoer van in totaal 1.300 kilo cocaïne, maar de voetballer ontkent iedere betrokkenheid. De zaak wordt medio augustus voortgezet.

De twee rechtszaken staan inhoudelijk los van elkaar, maar beide strafrechtelijke onderzoeken zijn wel met elkaar verbonden. Omdat het OM Promes in het vizier had vanwege betrokkenheid bij drugshandel, besloot het zijn telefoongesprekken af te luisteren. Zo kwam de steekpartij op het familiefeest aan het licht. Promes’ verdediging twijfelde aan de rechtmatigheid van dit bewijs.

Succesvol in Rusland

Zijn verblijf in Rusland geeft Promes de mogelijkheid om zijn voetbalcarrière voort te zetten. Met Spartak eindigde de aanvaller in het afgelopen competitieseizoen op de derde plaats. Promes maakte twintig doelpunten. Afgelopen december werd hij uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Rusland. Promes kwam eerder uit voor FC Twente, Go Ahead Eagles, Sevilla en Ajax.

Promes’ loopbaan als international lijkt wel voorbij. In de zomer van 2021 kwam Promes op het EK voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal. Op dat moment was al bekend dat de voetballer betrokken was bij de steekpartij, maar het OM had nog niet besloten om tot vervolging over te gaan. Promes speelde in totaal vijftig interlands, waarin hij zeven keer scoorde.