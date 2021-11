Oud-Ajacied en international Quincy Promes vervolgd wegens poging tot doodslag

Quincy Promes in juni 2021 op het EK, in het duel met Tsjechië. Beeld Stanley Gontha / Pro Shots

Het OM spreekt van ‘een 29-jarige man uit Amsterdam’ en wil niet officieel bevestigen dat het om Promes gaat. De feiten in de verklaring komen echter overeen met de onthullingen van De Telegraaf over een steekpartij waarbij Promes betrokken zou zijn. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.

In december werd Promes gearresteerd, nadat zijn neef aangifte had gedaan. Hij zat hij een paar dagen in de cel en werd verhoord. Het onderzoeksdossier dat de politie sindsdien heeft samengesteld is eind mei naar het OM gestuurd. Dat ziet hierin voldoende reden om tot vervolging over te gaan.

Promes heeft betrokkenheid altijd ontkend en zegt niet bij het familiefeest aanwezig te zijn geweest. Hij reageerde in gesprek met het AD geërgerd op het feit dat zijn selectie voor het Nederlands elftal als gevolg van de beschuldigingen als controversieel werd beschouwd. ‘Ik heb het gevoel dat er niet altijd eerlijk meer over mij wordt bericht. Dat is heel vervelend. Ik word door mensen al als schuldig neergezet.’

‘In Nederland is het nog steeds zo dat je onschuldig bent zolang je niet veroordeeld bent’, zei toenmalig bondscoach Frank de Boer in mei op een persconferentie. Hij zei ervan uit te gaan dat Promes de waarheid spreekt en onschuldig is. De oud-Ajacied maakt geen deel uit van de Oranjeselectie van de huidige bondscoach, Louis van Gaal.

Woeste blik

De neef van Promes sprak zich in juni anoniem uit in De Telegraaf. In het interview zei hij door een kapotte knie strompelend en met pijn door het leven te gaan. ‘Plotseling zag ik mijn neef met een woeste blik in zijn ogen op me afstormen’, vertelde hij over de steekpartij. ‘Ik deinsde naar achteren en viel achterover. Dat redde denk ik mijn leven, want anders was het mes niet in mijn knie, maar in mijn bovenlichaam terechtgekomen.’ Hij zegt in het duister te tasten over de aanleiding van deze aanval.

Promes speelde vijftig interlands voor het Nederlands elftal en maakte daarin zeven doelpunten. Zijn laatste interland was op het EK van afgelopen zomer. Na de steekpartij verkaste de voetballer van Ajax naar de Russische club Spartak Moskou, waarvoor hij tussen 2014 en 2018 ook al speelde.