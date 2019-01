Oud-advocaat van Trump gaat publiekelijk tegen hem getuigen in Huis van Afgevaardigden

Michael Cohen Beeld AFP

In een verklaring schrijft Cohen dat hij er naar uitziet om een ‘volledige en geloofwaardige’ getuigenis af te leggen ‘van de dingen die zijn gebeurd’.

Het is voor het eerst dat de Democraten, nu zij de meerderheid hebben in het Huis, deze positie gebruiken om Trump aan te vallen en zijn vermeende belangenverstrengeling en banden met Rusland aan te tonen.

De getuigenis is een nieuwe stap in Cohens transformatie van Trumps trouwe regelaar tot een tegenstrever die intensief samenwerkt met de onderzoeken die naar de president lopen. Tijdens het verhoor zullen Trumps banden met Rusland overigens niet aan de orde komen. ‘We hebben er geen belang bij op ongepaste wijze te interfereren met lopende strafzaken, en daarom zullen we overleggen met het kantoor van speciaal aanklager Mueller', zei Elijah Cummings, die de verhoren zal voorzitten.

Vorige maand is Cohen veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar omdat hij in 2016 tijdens de verkiezingscampagne zwijggeld betaalde aan twee vrouwen die beweerden een affaire met Trump te hebben gehad. Met de betalingen heeft hij de regels geschonden voor campagnefinanciering. Cohen stelt dat hij de betalingen in opdracht van Trump heeft gedaan.

In 2016 heeft Cohen 130 duizend dollar betaald aan pornoactrice Stormy Daniels, en ook geregeld dat Playboy-model Karen McDougal 150 duizend dollar toegestopt kreeg. Beide vrouwen zouden tijdens de campagne uit de school willen klappen over affaires met Trump die zich tien jaar eerder zouden hebben afgespeeld. De betalingen gelden daarmee als campagnefinanciering. Volgens de wet moeten die altijd worden geopenbaard en mogen individuele schenkingen niet hoger zijn dan 2.700 dollar.

Daarbovenop kreeg hij twee maanden cel, omdat hij tegenover het Congres heeft gelogen over hoelang Trump in gesprek is geweest in Moskou over vastgoedprojecten.

Cohen werkt sinds augustus mee met het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, en had in het kader daarvan in beide zaken bekentenissen afgelegd.

Op reis in Texas zei Trump zich geen zorgen te maken over de getuigenis van Cohen. Eerder noemde hij zijn voormalige advocaat ‘zwak’, ‘een rat’ en ‘een leugenaar’.