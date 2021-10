Oud-advocaat Oscar Hammerstein keert terug in de politiek op kieslijst VVD Amsterdam

Oscar Hammerstein tijdens zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau n 2015. Beeld ANP

Haalt de VVD in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw zes zetels (of meer), dan betekent dat de terugkeer van Hammerstein (67) in de politiek. De advocaat was een goede vriend van wijlen Pim Fortuyn en bestuurslid van de LPF. Na de moord op Fortuyn klaagde hij zonder succes een aantal journalisten en politici aan omdat ze Fortuyn zouden hebben gedemoniseerd.

Hammerstein is een van de bekendste strafrechtadvocaten van Nederland en had tot 2011 een advocatenkantoor met Gerard Spong. Hij was onder meer de advocaat van Johan V., alias De Hakkelaar. In 1994 werd Hammerstein gearresteerd en zes weken in de cel gezet. Fred Teeven, toen nog officier van justitie en later VVD-staatssecretaris en Kamerlid, verdacht Hammerstein er onder meer van V. te hebben geholpen bij witwassen. Hammerstein werd van alle verdenkingen vrijgesproken.

In februari van dit jaar maakte Hammerstein bekend de anonieme advocaat te zijn geweest van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, na de moord op Derk Wiersum. Ook kondigde hij toen zijn pensioen als advocaat aan.

Afval

De geboren Rotterdammer spreekt op Twitter al langer zijn frustraties over Amsterdam uit, bijvoorbeeld over al het afval in de grachtengordel, waar Hammerstein woont. Ook is Hammerstein tegenstander van al te ingrijpende klimaatmaatregelen en wokeness.

Eind november stemmen Amsterdamse VVD-leden over de kieslijst van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hammerstein kan de VVD in de hoofdstad wat smoelwerk geven. Eric van der Burg, jarenlang leider van de Amsterdamse tak van de partij, vertrok in 2019 uit de gemeentepolitiek om Eerste Kamerlid te worden. Ook fractievoorzitter Marianne Poot, vertolker van het law-and-order-geluid, vertrekt na de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijst van de lokale VVD wordt geleid door Claire Martens (34), sinds 2018 raadslid.