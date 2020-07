Ossenaar steekt zichzelf in brand

Arie den Dekker heeft al jaren problemen met de gemeente Oss over huisvesting. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Den Dekker kondigde zijn laatste wanhoopsdaad vorige week al aan, aldus Laatsman in het Brabants Dagblad. Den Dekker legde in juni 2018 een getuigenis af over de liquidatie op Peter Netten in Oss. Hij hoorde schoten en zag kort daarna een auto wegrijden, verklaarde hij aan de politie.

In september 2018 werd daarom mogelijk wraak op hem genomen. Toen brandde het huis dat hij van de gemeente huurde compleet uit nadat er een brandbom naar binnen was gegooid. Het huis werd daarna gesloopt en Den Dekker werd door justitie ter bescherming op verschillende plekken buiten Oss ondergebracht. In april vorig jaar werd dit programma abrupt beëindigd en stond Den Dekker op straat. Hij lag bijna twee jaar in de clinch met de gemeente en andere instanties over woonruimte.

Ellende

In een vraaggesprek met NRC zei Den Dekker onlangs dat er na zijn verklaring bij de politie twee jaar ellende volgde. ‘Het enige wat ik heb gedaan, is naar 112 bellen toen ik een auto hoorde wegscheuren. En nu is mijn leven kapot.’

Den Dekker werd eind september 2018 op een camping ondergebracht waar hij niemand kende, meldt NRC. Hij mocht van justitie met niemand contact hebben. ‘Ik zat dagen achter elkaar in een caravan. Weet je wel hoe gek je wordt als je met niemand mag praten? Op dat vakantiepark was een zwembad, maar daar ben ik niet heen gegaan. Zo’n oude man die in zijn eentje gaat zwemmen – dan had iedereen gedacht dat ik een pedofiel was.’