Orthodox Oekraïne verschuift Kerst van het Russische 7 januari naar het westerse 25 december

Oekraïense kinderen in klederdracht zingen op 7 januari van dit jaar Kerstliederen in het dorp Pirogovo, even buiten Kyiv. Beeld AP

De beslissing is een nieuwe stap weg van Moskou en dichter naar het Westen toe. De Oekraïense en Russisch-orthodoxe kerken vierden het Kerstfeest altijd tegelijkertijd. De orthodoxe christenen volgen daarmee de oude, Juliaanse kalender, volgens welke Jezus op 7 januari werd geboren. De rest van de christelijke wereld stapte later over op de 16de-eeuwse Gregoriaanse kalender, die de geboorte van Jezus op 25 december bepaalde.

Oekraïense priesters mogen nu zelf beslissen of ze hun Kerstmis op 7 januari houden of op 25 december. Ook de bevolking zelf krijgt de keus op welke datum ze Kerst wil vieren, aldus aartsbisschop Yevstratiy Zora in een interview met BBC: ‘We willen niemand dwingen. We snappen dat dat niets oplost.’ Zelf heeft hij nog geen beslissing genomen, zei hij: ‘Ik zal eerst met mijn parochianen praten.’

Steeds meer tegenstanders van Rusland

De discussie over de datum van Kerstmis speelt al langer. Voor de invasie van 24 februari was een derde van de Oekraïners al voorstander van een overstap naar de ‘westerse’ datum van 25 december. Hun aantal is waarschijnlijk toegenomen, omdat het aantal tegenstanders van Rusland in Oekraïne door de oorlog enorm is toegenomen.

Vanwege de invasie splitste een deel van de Oekraïense orthodoxe christenen zich eind mei af van de Russisch-orthodoxe kerk. Tot dan toe stond de Oekraïense kerk onder gezag van het Patriarchaat van Moskou, maar de Oekraïners wilden niets meer te maken hebben met Rusland, en vooral niet met de Russische Patriarch Kirill I. Kirill is behalve leider van de Russisch orthodoxe kerk ook een uitgesproken steunpilaar van Vladimir Poetin. Hij steunt de Russische invasie in Oekraïne en heeft herhaaldelijk Russische soldaten gezegend die er gingen vechten.

Kirill zei ook dat alle zonden van omgekomen Russische soldaten zouden worden kwijtgescholden. Vrijdag noemde hij ‘het heilige doel’ van Rusland nog het verslaan van satan, de ‘hoogste heerser van de hel’, in Oekraïne. De meeste Oekraïense priesters hielden al gauw na de invasie op voor Kirill te bidden en honderden priesters tekenden een open brief waarin zij opriepen tot een kerkelijk tribunaal tegen de patriarch.

Twee stromingen in Oekraïense kerk

Sinds 2019 heeft Oekraïne twee kerken met bijna dezelfde naam: de ‘Orthodoxe kerk van Oekraïne’, met zo'n zevenduizend kerken, en de ‘Oekraïense orthodoxe kerk’. Deze laatste erkende nog altijd het Moskouse Patriarchaat als het hoogste gezag, maar heeft zich als reactie op Kirills rabiate houding eveneens van de patriarch gedistantieerd.

Een poging om de oude kerk om te dopen tot “Russisch orthodoxe kerk van Oekraïne’ werd door de rechtbank verijdeld, maar de kerk wordt sindsdien gewantrouwd als een ‘ideologisch wapen’ van Rusland op Oekraïens grondgebied.