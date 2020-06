Orlando Boldewijn verdrinkt, maar het verhaal eromheen blijft een mysterie

De politie zoekt met duikers naar de vermiste zeventienjarige Orlando Boldewijn. Beeld ANP/Rob Engelaar

‘Wat zeg je tegen iemand die jouw 17-jarige zoon geld heeft betaald om in zijn seksuele behoeften te voorzien? Wat zeg je tegen iemand die jouw kind heeft zien verdrinken?’

In de rechtbank in Den Haag spreekt de moeder van Orlando Boldewijn, die in de nacht van 18 op 19 februari 2018 verdween na een afspraak via de homo-app Grindr. Uit politieonderzoek blijkt dat de jongen die nacht is verdronken na een seksafspraak met Roy B., op diens ponton met zelfgebouwd vissershutje in waterpark De Blauwe Loper in Den Haag. Orlando was acht dagen vermist.

Hoe kwam de jongen in het ijskoude water terecht? Is hij geduwd? Is hier sprake van moord?

‘Ik weet het niet meer’, zegt verdachte Roy B. herhaaldelijk op vragen van de rechters. Tegen een vriend heeft B. verklaard dat hij de jongen in het water zag spartelen en ‘bubbels zag’ toen Boldewijn onder water raakte. B. heeft geen hulp geboden, geen hulpdiensten gebeld en ging slapen.

Waarom?

‘Ik wist niet wat ik moest doen, ik klapte dicht’, schuttert de 29-jarige B., die elke betrokkenheid ontkent.

‘Waarom liet je de politie acht dagen zoeken terwijl jij wist waar Orlando was?’, vraag de officier van Justitie.

‘Ik had een paniekreactie.’

‘Waarom heb je de nabestaanden geen briefje gestuurd dat je wist waar Orlando was?’

‘Het leek me niet het juiste moment.’

Koud water

Orlando Boldewijn is opgedregd, vijftien meter van Roy B.’s vissersponton. Dat is 55 meter vanaf de kade. De centrale vraag in dit proces: kan iemand 55 meter zwemmen in zulk koud water – 1 graad celsius – voordat ‘cold shock’ en hyperventilatie optreedt, spieren niet meer werken en zwemmen onmogelijk wordt?

Getuige-deskundige Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de VU, weet het niet. Hij zal het opzoeken in de literatuur. Wel weet hij dat in zulk koud water na vier tot tien minuten onomkeerbare hersenschade ontstaat, en daarmee de dood onvermijdelijk is.

Uit de telefoons van het slachtoffer en de verdachte blijkt dat Boldewijn die avond uren op B.’s boot was. Hij appte die avond zijn moeder dat het iets later zou worden. Uit camerabeelden blijkt dat hij na de afspraak geruime tijd door de Haagse wijk Ypenburg doolde, voordat hij op raadselachtige wijze in het water belandde. Volgens getuigen die nacht heeft hij gezegd dat Roy B. zou komen om hem terug naar Rotterdam te brengen. Dat wordt bevestigd door appjes op zijn telefoon aan B., waarin hij herhaaldelijk schrijft: ‘Waar ben je? ’en ‘Waar blijf je nou?’

‘Ik heb hem netjes op de kade afgezet’, zegt B., ‘en daarna weet ik het niet’. De verdachte weet ook niet meer waarom hij na Boldewijns vermissing een onderwatercamera van een vriend wilde lenen. In een politieverhoor verklaarde hij dat hij wilde zien of er takken op de bodem lagen. Later verklaarde hij dat hij vissen wilde fotograferen.

Gezakt voor zwemdiploma

Volgens de reclassering kan B. agressief zijn, maar op het lichaam van Boldewijn zijn geen sporen van geweld aangetroffen. Op zijn schoenen is echter ook geen blubber gevonden, wat er volgens de recherche op duidt dat hij niet zelf het water in is gelopen. En zijn moeder verklaart in haar slachtofferverklaring dat Orlando zakte voor een zwemdiploma omdat hij niet durft te duiken. Zij acht het onwaarschijnlijk dat haar zoon zelf terug naar B.’s boot is gaan zwemmen, toen die niet naar de kade kwam en hij niet naar huis kon omdat zijn OV-kaart nog op B.’s boot lag.

Uit bloedonderzoek van het slachtoffer blijkt dat Boldewijn die avond alcohol en drugs gebruikte, maar niet in dodelijke mate. Verdachte Roy B. appte naar een vriend dat hij zelf zoveel drugs had gebruikt, dat hij ‘helemaal kapot was gegaan’. Die app had hij, samen met enkele andere omstreden berichten, uit zijn telefoon verwijderd.

Roy B. wordt geen moord ten laste gelegd, maar wel mishandeling met de dood tot gevolg. Niet omdat hij iets heeft gedaan – daar is geen bewijs voor – maar omdat hij in ieder geval iets níet heeft gedaan: hulp bieden aan een drenkeling. Donderdag zal de aanklager zijn strafeis formuleren.

Uit een psychologisch onderzoek blijkt dat B. weinig oog heeft voor de nabestaanden, maar wel voor zichzelf. Hij heeft het niet makkelijk, vertelt hij bij de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden. ‘Ik ben destijds gepest, uitgescholden en bespuugd, terwijl ik alleen nog maar verdachte was.’