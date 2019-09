Orkaanvluchtelingen Bahama’s mogen zonder visum toch niet mee op boot naar VS

Verwoesting op het eiland Great Abaco in de Bahamas door orkaan Dorian. Beeld Reuters

De passagiers, die al aan boord waren gelaten, werden plotseling via een intercom gemaand zich weer naar de uitgang te begeven. De meesten hadden zondag uren gewacht om een plek aan boord te bemachtigen. Hen was verteld dat ze alleen hun paspoort en blanco strafblad nodig hadden om in de VS te worden toegelaten.

Normaal gesproken is dat ook voldoende om per vliegtuig van de Bahama’s naar de VS te reizen, blijkt uit informatie op de website van de Amerikaanse douane, de Customs and Border Protection (CBP).

De duizend evacués die vrijdag door een cruiseschip werden afgezet in Florida, hadden inderdaad genoeg aan hun paspoort en een bewijs van goed gedrag. De bemanning van de veerboot die zondagavond wilde vertrekken uit Freeport (de haven van het zwaar getroffen Grand Bahama), had op basis daarvan tegen hun passagiers gezegd dat ze geen visum nodig hadden.

Maar toen de bemanningsleden de passagierslijst doorstuurden aan de CBP in Florida, kregen zij ineens te horen dat passagiers zonder visum niet welkom zijn. Brian Entin, een verslaggever van een tv-station in Miami die ook aan boord was, berichtte via Twitter live over de plotselinge verbanning van de visumloze vluchtelingen.

A little more from crew on the ferry. They say they were told it was ok to accept Bahamian evacuees with passport and copy of police record. They boarded boat. Then when they sent manifest to US Customs and Border Patrol — they were told those without visas would not be accepted. Brian Entin

Interim-directeur Mark Morgan van de CBP liet via Twitter weten dat ‘Amerikaanse staatsburgers, permanente ingezetenen en degenen met de juiste papieren’ uit de Bahama’s nog steeds de VS in mogen. ‘De visumvereisten zijn niet veranderd.’

Dat is verwarrend. Is er nou wel of niet iets veranderd? Waarschijnlijk is het antwoord: formeel niet, maar in de praktijk wel. Wie vroeger zonder visum van de Bahama’s naar de VS reisde, moest op het vliegveld wel wat zaken invullen. Dat komt op hetzelfde neer als de zogeheten visum-waiver voor Nederlandse toeristen die de VS in willen. Voor de bootvluchtelingen is die mogelijkheid er niet, en dus bedoelt Morgan waarschijnlijk dat ze nu dus wél een visum moeten hebben – ook al is er niets veranderd.

Het officiële account van de CBP meldde zondagavond dat de ‘Amerikaanse ambassade in Nassau geopend is voor nood-visumaanvragen’. Dat deze ambassade op een ander eiland ligt dan de locatie waar de meeste vluchtelingen vandaan komen, en dat er geen stroom of internet is om aanvragen online in te dienen – dat vermeldt de grensbewaking er niet bij.

Het lijkt op de tactiek aan de grens met Mexico, waar vluchtelingen uit Latijns-Amerika ook met procedurele belemmeringen worden tegengehouden (zoals het druppelsgewijs toelaten bij grensposten).