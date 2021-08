Orkaan Ida eist eerste dode, New Orleans in het donker, 700.000 huishoudens in Louisiana zonder stroom

In New Orleans zoeken mensen beschutting tegen de regen en hevige windstoten. Inmiddels is in de stad ook de stroom uitgevallen. Beeld Getty Images

De orkaan heeft in Louisiana ook zijn eerste slachtoffer gemaakt. In een district ten zuiden van hoofdstad Baton Rouge is in de loop van zondagavond een boom op een persoon gevallen, meldt het kantoor van de sheriff. Het is voor zover bekend de eerste dode die gemeld is.

De windsnelheden zijn gezakt naar zo’n 200 kilometer per uur. Toen de orkaan aan land kwam in de buurt van Port Fourchon, ging het om windsnelheden van ongeveer 240 kilometer per uur. Veel bomen zijn door de wind omgevallen. Daarnaast zorgt het stijgende water voor gevaarlijke situaties. Zo zijn in een district naast New Orleans 22 duwbakken van schepen op drift geraakt.

Het is zondag precies zestien jaar geleden dat New Orleans werd getroffen door orkaan Katrina, een van de zwaarste natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis. New Orleans stond toen voor 80 procent onder water. Meer dan 1800 mensen kwamen door het natuurgeweld om het leven. De schade liep op tot in de miljarden dollars.

Verwacht wordt dat op meer plekken de stroom zal uitvallen naarmate de orkaan verder landinwaarts trekt. Ook zijn er meldingen van schade in het kustgebied en dreigt het water sommige dijken te overstromen.

In het French Quarter in New Orleans blies orkaan Ida een deel van een dak van een gebouw. Beeld AP

Te gevaarlijk voor hulpverleners

Volgens gouverneur John Bel Edwards van Louisiana kunnen reddingswerkers pas maandagochtend (lokale tijd) de gebieden bereiken die het zwaarst zijn getroffen door de stormvloeden na de orkaan Ida. Zolang Ida nog over de kustgebieden raast, is het te gevaarlijk voor de helpers om te gaan, zei Edwards zondagmiddag (lokale tijd).

De kustgebieden ten zuidwesten van de stad New Orleans zullen in eerste instantie alleen per helikopter bereikbaar zijn. De meeste bewoners lijken zich op tijd in veiligheid gebracht te hebben, aldus de gouverneur.

De tropische cycloon met een ‘extreem gevaarlijke’ kracht van vier op een schaal van vijf heeft windsnelheden van ongeveer 240 kilometer per uur bereikt, aldus het Nationaal Orkaancentrum (NHC). De autoriteiten hadden bewoners al gewaarschuwd voor metershoge stormvloeden en overstromingen voordat de storm aanbrak.

De storm is volgens het NHC wel iets afgezwakt in de uren nadat de orkaan aan land kwam, maar blijft een kracht houden van de 4de categorie. Ook verplaatst de storm zich minder snel, wat de kans op overstromingen vergroot.

Gouverneur Edwards had van tevoren zijn zorgen geuit over de ziekenhuizen in de regio. Die liggen vol met coronapatiënten en konden niet allemaal ontruimd worden. In de plaats Galliano waaide zondag door de harde wind een deel van het dak weg van het lokale ziekenhuis. De directeur vertelde aan lokale media dat het gebouw veel schade heeft, maar de patiënten ongedeerd zijn gebleven.

President Joe Biden bracht een kort bezoek aan het hoofdkwartier van het nationale agentschap voor rampenbestrijding (FEMA) in Washington. ‘Zodra de storm voorbij is, zullen we het volledige vermogen van het land inzetten voor redding en herstel’, beloofde hij. Biden vreest dat de verwoestingen wellicht ‘immens’ zullen zijn. ‘We bereiden ons voor op het ergste.’

FEMA heeft 2,5 miljoen maaltijden, 3 miljoen liter drinkwater en 64 generatoren in de regio klaar staan. Ook honderden hulpverleners, negentig ziekenwagens, acht ambulancevliegtuigen en zeven helikopters zijn paraat.

In Louisiana zelf zijn ongeveer 5000 reservisten van de Nationale Garde opgeroepen. Verder zijn honderden bergingsexperts uit het gehele land gemobiliseerd. De kustwacht houdt helikopters en boten klaar. Ook het Amerikaanse leger bereidt zich voor op een hulpoperatie.

Een brandweerman in Bourg, Louisiana, baant zich een weg door de storm. Beeld AFP

Ontvlucht

Het oog van orkaan bereikte eerder zondag de zuidkust van de VS. Voor de kust van Louisiana zijn windsnelheden gemeten tot 250 kilometer per uur. Bij aankomst aan de kust was de storm bijna een orkaan van de vijfde, tevens hoogste categorie.

Tienduizenden bewoners van kustgebieden en steden als New Orleans zijn het binnenland in gevlucht vanwege de grote schade die er wordt verwacht. Het water kan door de storm tijdelijk met 3 tot 4,5 meter stijgen.

Op beelden van lokale media was te zien dat zaterdag en zondag op de wegen naar het binnenland lange files stonden. De nationale weerdienst roept mensen in gebieden waarvoor een evacuatiebevel is uitgevaardigd op daadwerkelijk weg te gaan. Dat advies geldt ook voor mensen die niet verplicht hun huis moeten verlaten, maar wel in de regio wonen. ‘Verwoestende omstandigheden zullen plaatsvinden’, aldus de dienst op Twitter.

Gouverneur Edwards waarschuwde zaterdag dat de orkaan mogelijk de zwaarste is die de staat treft sinds 1850. Meteorologen ‘zijn zeer zeker over het huidige traject en de intensiteit zoals voorspeld voor orkaan Ida. En je hoort ze niet vaak met dergelijke zekerheid praten’, aldus Edwards tegen verslaggevers.

Extra gevaar dreigt: door het gezamenlijk schuilen in openbare plaatsen kan het coronavirus zich gemakkelijk verspreiden. De vaccinatiegraad in de regio is laag.

Lange rijen zaterdag bij de luchthaven van New Orleans. Beeld AFP

‘Ik vertrok uit Fourchon gisteravond om 20.00 uur en het is een spookstad’, zegt Andre LeBlanc, een kapitein van een sportvisboot. Vanuit de kustplaats is hij nu vertrokken naar zijn woning in Lafayette, meer in het binnenland van Louisiana. ‘We waren een van de laatsten die daar weggingen.’

Satellietbeeld van orkaan Ida. Beeld REUTERS

Orkaan Katrina

