Orkaan houdt huis in Bangladesh en Myanmar, maar ontziet Rohingyakamp

In Bangladesh werd vooral de streek rond de stad Cox’s Bazar getroffen. Buiten die stad ligt ook het vluchtelingenkamp Kutupalong, waar een miljoen Rohingyavluchtelingen uit het naburige Myanmar zijn ondergebracht. Ze leven daar in tijdelijke behuizingen, gebouwd van bamboe en met tentzeil als dak. Volgens hulporganisaties zijn naar schatting vijfhonderd van dit soort huisjes verwoest.

Plekken om te schuilen, waren er nauwelijks voor deze vluchtelingen. Wie niet in zijn eigen huis durfde te blijven, kon alleen naar een gemeenschapsonderkomen, dat nauwelijks steviger was. Permanente gebouwen zijn er niet in Kutupalong, omdat Bangladesh de vluchtelingen niet blijvend wil huisvesten, en de vluchtelingen mogen zich niet ophouden in de stad.

In Cox’s Bazar hadden vele duizenden Bengalezen hun toevlucht gezocht in scholen, moskeeën en andere gebouwen. Velen waren gevlucht uit kustplaatsjes, en hadden behalve hun gezinnen ook het vee meegenomen. Wie zich op straat bevond, werd door de politie met luidsprekers opgedragen naar binnen te gaan.

Windstoten van 215 km/u

Daardoor waren de straten verlaten tegen de tijd dat de storm in volle hevigheid aan land kwam. De wind zwiepte de golven op tot een hoogte van 4 meter, en bereikte snelheden van 195 kilometer per uur, met uitschieters van meer dan 215 kilometer per uur. Zendmasten en elektriciteitslijnen woeien kapot, en daken en reclameborden vlogen in het rond. Ook vielen er grote hoeveelheden regen die modderstromen en aardverschuivingen tot gevolg konden hebben. Vliegvelden in het getroffen gebied waren de hele dag gesloten.

Het zwaartepunt van de orkaan lag in Myanmar, waar de havenstad Sittwe werd getroffen. Daar stonden de straten blank en kwamen huizen onder water te staan. Sittwe is de hoofdstad van de staat Rakhine, waar de Rohingyavluchtelingen vandaan komen. In 2017 werden ruim 700 duizend Rohingya met geweld verdreven door Myanmarese militairen. Zij voegden zich bij de 300 duizend Rohingya die daarvoor al naar Bangladesh waren gevlucht.