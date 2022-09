Orkaan Florida kan volgens Biden ‘dodelijkste’ in geschiedenis zijn

Vanuit de lucht is te zien hoe huizen in Port Charlotte zijn overstroomd toen de orkaan Ian over Florida heen trok. Beeld AFP

De storm kwam woensdagavond met windsnelheden van 240 kilometer per uur aan land aan de westkust van Florida. Steden als Sarasota , Venice en Fort Myers (allemaal aan de kust, ten zuiden van de hoofdstad Tampa) kregen de zwaarste klappen. Metershoge golven sloegen tegen de kust, boten werden kapotgeslagen, bruggen en panden zijn vernield. Maar ook verder landinwaarts zijn er wegen overstroomd, bomen uit de grond gerukt, en gebouwen beschadigd.

De zware regenval veroorzaakte overstromingen in grote gebieden, en op sommige plaatsen staat het water tussen de 2 en 3 meter hoog. Meer dan 2 miljoen mensen zitten zonder stroom en het zal volgens elektriciteitsmaatschappijen nog dagen, en in sommige gevallen zelfs weken duren voor de schade is hersteld.

Een man loopt door zijn verwoeste en overstroomde woonwijk in Iona, Florida. Beeld via REUTERS

Volgens de gouverneur van Florida, Ron DeSantos, heeft de storm ‘historische’ schade aan de staat toegebracht. ‘Deze orkaan heeft het karakter van een groot deel van Florida veranderd.’ Hij voorspelde dat de wederopbouw jaren zou kunnen duren, en vroeg president Biden om de hele staat tot rampgebied uit te roepen. Dat heeft Biden gedaan, wat betekent dat de federale regering alle kosten van het reddingswerk en het puinruimen zal betalen, evenals de de wederopbouw van regeringsgebouwen, zoals scholen en brandweerkazernes. Inwoners van het getroffen gebied kunnen aanspraak maken op financiële en andere hulp.

Reddingswerkers ruimen de puinhopen op in Naples, Florida. Beeld AFP

Ian heeft Florida als een tropische storm verlaten, maar kan eenmaal boven de Atlantische Oceaan weer aan kracht winnen, en komt later weer in Noord en Zuid Carolina aan land. De gouverneurs riepen hier woensdag ook alvast de noodtoestand uit. Naar verwachting zal de storm in deze staten echter niet zo zwaar zijn als in Florida het geval was.

Op dinsdag kwam Ian als een categorie 3-orkaan aan land aan de westkust van Cuba en zorgde daar voor veel schade. Meer dan 40.000 mensen waren in afwachting van de orkaan uit hun huizen vertrokken. Al snel vielen elektriciteitsmasten om en hadden honderdduizenden inwoners te maken met stroomuitval.