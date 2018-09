Nieuws Orkaan Florence

Orkaan Florence afgezwakt, maar ‘ergste moet nog komen’ voor Oostkust VS

Florence was zondag al afgezwakt van orkaan naar tropische depressie, maar had toen inmiddels al veertien slachtoffers op haar geweten. Vooral zware regenval, meer dan harde wind, teistert de oostkust van de VS. Gouverneur Roy Cooper van North Carolina waarschuwde zelfs dat ‘het ergste nog moet komen’.