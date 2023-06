Orka valt Nederlandse zeezeiler aan bij Noorwegen. ‘Ik dacht nog: wat een grote dolfijn’

Orka’s bij de Lofoten, een eilandengroep in het noorden van Noorwegen. Beeld Sylvain Cordier / Getty

Nietsvermoedend voer Nederlander Wim Rutten (72) maandagmiddag over de Noorse Zee, van de Schotse Shetlandeilanden richting het Noorse Bergen. Het was de 45ste dag van zijn zeiltocht langs IJsland en de Faeröereilanden. Hij voer solo, de motor stond aan en hij had net een lijn met vier glimmende haken uitgegooid om wat makreel te vangen, toen er opeens achter de boot een zwarte vin opdook. ‘Ik dacht nog: wat een grote dolfijn’, blikt Rutten terug. Maar wat bleek? Het was een meterslange orka, die het op zijn boot Norah had gemunt. ‘Hij beukte een aantal keer tegen het achterschip en het roer’, zegt Rutten. ‘Dat verwacht je gewoon niet. Niet hier, tenminste.’

Bij de Straat van Gibraltar hebben orka’s het al een paar jaar op zeilschepen voorzien. Dat was een nieuw fenomeen en al een mysterie op zich. Maar Ruttens ontmoeting met de orka is ‘extra bijzonder’, zegt Jeroen Hoekendijk, onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz). Het is voor zover bekend de eerste keer dat een orka bij Noorwegen een ‘interactie’ heeft met een zeilschip, zegt hij. ‘Dat betekent dat het om een compleet andere orkapopulatie gaat, die het gedrag niet kan hebben gekopieerd. Hier is dus apart onderzoek voor nodig. Dat maakt het extra spannend.’

Ruttens ervaring is vooralsnog de enige bij Noorwegen, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Orka’s kunnen het gedrag van hun populatiegenoten aanleren, waardoor het niet bij één beukende Noorse orka hoeft te blijven. Rond de Straat van Gibraltar komen al geregeld orka-aanvallen voor: 57 dit jaar alleen al, blijkt uit cijfers van de Atlantic Orca Working Group, die de meldingen bijhoudt. Drie keer bonkten de dieren zelfs zo hard dat een zeilschip tot zinken kwam.

Verstrikt in vissersnetten

Wetenschappers breken zich ondertussen het hoofd over waarom de orkapopulatie rondom het Iberisch Schiereiland dit gedrag vertoont. Een van de theorieën is dat de orka’s zich afzetten tegen vissersboten. Het is bekend dat vissers rondom de Straat van Gibraltar de voorraad blauwvintonijn voor de neus van orka’s wegkapen. Ook raken orka’s daar geregeld verstrikt in vissersnetten en -lijnen. Genoeg reden om terug te vechten, is de gedachte. In Noorwegen lijkt die theorie minder waarschijnlijk, zegt Hoekendijk. ‘Er is geen bewijs dat orka’s daar te lijden hebben onder vissers.’

Rutten zeilt ondertussen vrolijk verder op zijn Koopmans 34: ‘Een aluminium schip, met een roer met skeg en een hefkiel, die omhoog was.’ Met andere woorden: de orka heeft geen schade kunnen aanbrengen aan zijn boot. Rutten zelf is, op even schrikken na, ook ongedeerd. Of de orka in kwestie ook anderen te pakken heeft gehad, weet hij niet. ‘Ik heb wel een mededeling gedaan over het algemene kanaal van de marifoon’, zegt hij. ‘Maar ik denk dat niemand het hoorde. Of het interesseerde ze gewoon niets.’