Origineel is het niet, vrolijk wel, de special over ABBA van Soundz Magazine

ABBA/tijdschrift/BLAD Beeld Studio V

Het tegengeluid in een ‘comeback special’ over ABBA van Soundz Magazine komt voor rekening van een presentator van Studio Sport, Henry Schut. Als het aan hem had gelegen, was de nieuwe plaat van het Zweedse kwartet niet uitgekomen. ‘Het klinkt mij in de oren als afdankertjes die hun jarenzeventigalbums net niet haalden’.

Schut gaat zelfs nog een stap verder: ‘De orkestbanden van de twee nieuwste singles lijken van een matige karaoke-cd geplukt. Dan hadden ze veel beter de mythe in stand kunnen houden, zodat we voor eeuwig in de veronderstelling waren gebleven dat er nog tientallen parels in een kluis liggen’.

Raak. Elders in de special wordt uitbundig feest gevierd. Talloze mensen werpen zich aan de voeten van Agnetha (de blonde), Anni-Frid, Björn (baard) en Benni. Moddervette nostalgie is hier de allesoverheersende factor, plus de eeuwige vraag van de jongens van toen.

Een van de antwoorden is van Leo Blokhuis, fan van het eerste uur. Hij schrijft over zijn leven als 14-jarige op de middelbare school met ABBA. ‘Met mijn schoolvriend Dick maakte ik een sluitende afspraak: hij mag Frida, ik Agnetha.’

Blokhuis bleef ABBA trouw, ook toen zijn omgeving veranderde en hij als fan een uitzondering werd. Over zijn tijd op de School voor Journalistiek: ‘Het onderwerp ABBA mijd ik’. Resumerend: ‘Nog steeds voel ik grote terughoudendheid als het gaat om praten over ABBA’.

Ook dat is, of beter gezegd was ABBA: een splijtzwam. Een andere (oud-)presentator van Studio Sport, Mart Smeets: ‘Ik vond ze, toen ze begonnen, maar niets’. William Rutten, aangekondigd als ‘sterfotograaf’, had het ook niet makkelijk: ‘Mijn leven is een grote haat-liefdeverhouding met ABBA.’ Het kan nog erger. Cornald Maas doet in een interview de bekentenis dat hij in zijn jeugd behalve van ABBA ook fan van Mouth & MacNeal was.

Onbekende fans, bekende muzikanten, journalisten, iedereen werpt zich aan de voeten van het viertal, strooit met (jeugd)herinneringen en hemelt de muzikale erfenis op. Een stuk over, bijvoorbeeld, ABBA als geldmachine of over die stalker uit Drenthe die een relatie kreeg met Agnetha, ontbreken in deze liefdesverklaring. Origineel is het niet, vrolijk wel, helemaal in combinatie met de nostalgie opwekkende foto’s.

Mart Smeets (‘Frida dus, geheimzinnig en Zweeds mooi’) herinnert zich vooral autotochten, met ABBA op de speakers. En passant levert hij een voortreffelijke samenvatting van de hype: ‘Dat soort sentimenteel gedoe dus.’

Paul Onkenhout