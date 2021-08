Organisatoren festivals krijgen wel duidelijkheid, maar verder niet zoveel: ‘Juist door massa maak je winst’

Geen enkel eendaags popfestival gaat door, voorspelt Berend Schans, directeur van de branchevereniging. Beeld ANP

Het kabinetsbesluit dat eendaagse festivals alleen mogen als ze minder dan 750 bezoekers hebben, schept in ieder geval duidelijkheid over wat er niet kan. Maar dan alleen tot en met 31 augustus, zegt Berend Schans, directeur van de branchevereniging Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). ‘Daarna komen nog Into The Great Wide Open en Here Comes The Summer dat nu voor het eerste weekend van september staat gepland.’

En of die 750 bezoekers in een open tent daadwerkelijk nog wat leven gaan brengen in een kwakkelende festivalsector, valt volgens Schans te bezien.

‘De organisaties die bij ons zijn aangesloten van Mojo tot ID&T en van Friendly Fire tot Agents After All, hebben festivals met veel meer dan 750 bezoekers. Ik kan eerlijk gezegd niet zo een twee drie voorbeelden verzinnen die onder die 750 bezoekersgrens zitten. Al die festivals zullen dus gewoon niet doorgaan. Zelfs op een van de kleintjes, zoals Grasnapolsky, komen zo’n 1.500 man af. Je moet het dan toch eerder in de kleine lokale evenementen in de buitenlucht zoeken.’

Ook terugschalen naar een kleiner formaat, om zo de bezoekersaantallen naar beneden te krijgen, is geen optie. Wie ‘te veel’ kaartjes heeft verkocht zit met een probleem: Wie mag dan wel en wie niet naar binnen?

Schans: ‘Ook om een andere reden zal dat niet gebeuren. De gedachte achter popfestivals is dat je juist door de massa winst maakt. Een popfestival is door zijn opzet een ontzettend dure aangelegenheid. Als je drastisch terugschaalt, maak je ontzettend verlies.’

Poppodia

Maar niet alleen de festivals komen er door het kabinetsbesluit bekaaid af. Impliciet worden ook de (pop)podia na 13 augustus nog steeds beknot. Als alleen evenementen met 750 of minder bezoekers mogen plaatsvinden, betekent dat impliciet dat ook alle evenementen op grote (pop)podia, waar bezoekers geen vaste zitplaats hebben, niet mogen.

Volgens Jeroen Bartelse van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector, een intermediair tussen de overheid en de culturele sector, is dat nog steeds een streep door het ouderwetse concert en de dansavond.

Bartelse: ‘Er zijn tal van poppodia die hadden gedacht en gehoopt dat na 14 augustus de beperkingen zouden worden opgeheven. Die hebben zich al gericht op het organiseren van de ouderwetse concerten en dansavonden. Die moeten ze nu ook cancelen, of de concerten in hun huidige coronavorm, met zitplaats en de anderhalve meter afstand laten plaatsvinden.’

Zo ook Rotown. Hoewel het Rotterdamse podium nog hoopt te kunnen overleven in een grijs gebied. Op 13 augustus staat een coronaconcert gepland van Iguana Death Cult. De dag erop zou een ‘volledige capaciteitshow’ moeten plaats vinden. Ja, Rotown heeft een capaciteit van veel minder dan 750, maar ja, Rotown is geen open tent.