Organisatoren fatale ontgroening Sanda Dia krijgen werkstraffen, familie ‘moet hiermee leren leven’

Sanda’s vader Ousmane Dia komt vrijdag aan bij de rechtbank van Antwerpen. Beeld Dirk Waem / Belga

Daarnaast moeten zij aan de vader en de broer van Sanda Dia een schadevergoeding betalen van respectievelijk 15.000 en 8.000 euro. De uitspraak is opvallend mild gezien de eis van het Openbaar Ministerie, dat had gevraagd om celstraffen van 18 tot 50 maanden.

Sanda Dia studeerde al twee jaar ingenieurswetenschappen in Leuven toen hij zich aanmeldde bij de studentenvereniging Reuzegom, waar veel jongens bij zijn aangesloten die later net als hun ouders advocaat, rechter of politicus worden. Dia, wiens vader zelf achter de lopende band in een fabriek staat, hoopte hier een netwerk op te bouwen.

Bij de ontgroening werd hij echter zwaar mishandeld: hij moest liters alcohol drinken, kreeg ’s nachts geen water om te herstellen, werd urenlang in een put met ijskoud water neergezet en kreeg grote hoeveelheden visolie te verstouwen. Ernstig onderkoeld werd Dia naar het ziekenhuis gebracht, waar hij twee dagen later overleed. Terwijl hij in het ziekenhuis lag, probeerden de Reuzegomleden bewijsmateriaal van de ontgroening zoek te maken.

Over de auteurs

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

De familieleden van Sanda Dia reageerden vrijdag teleurgesteld, vooral omdat tijdens het proces niet alle vragen zijn beantwoord die zij hebben over de dood van hun zoon en broer. ‘De volgende dagen gaan we ons bezighouden om het vonnis verder te analyseren. Er is recht gesproken, daar moeten wij mee leren leven’, zei hun advocaat Sven Mary kort na de uitspraak.

De Reuzegommers werden verdacht van meerdere vergrijpen en zijn uiteindelijk schuldig bevonden aan onopzettelijke doding, mensonterende behandeling en inbreuken op de Dierenwelzijnswet (Sanda Dia kreeg een brouwsel te drinken waarin met een blender levende goudvissen en muizen waren gemengd, red.). Ze zijn vrijgesproken van schuldig verzuim en het toedienen van schadelijke stoffen.

‘Een goedbewaard geheim’

Vooral dat laatste doet pijn bij de familie. In de rechtszaal kon geen enkele Reuzegommer zich herinneren wie de visolie heeft toegediend die Sanda Dia fataal is geworden. ‘Dat is een van de vragen waar we altijd op gehamerd hebben’, zei advocaat Mary. ‘Het zal nu een goedbewaard geheim blijven en dat is moeilijk om mee om te gaan.’

Volgens persrechter Els De Brauwer zijn de Reuzegommers hier niet voor veroordeeld, omdat visolie niet bekend staat als gif, maar gewoon vrij verkrijgbaar is in de supermarkt. ‘De dodelijke dosis is zelfs voor artsen niet duidelijk.’

Daarnaast hebben de Reuzegommers volgens het arrest hun best gedaan om Sanda Dia te helpen, en was er dus geen sprake van schuldig verzuim. ‘Zodra ze beseften dat hij in gevaar verkeerde, hebben ze hulp geboden. Dat het uiteindelijk te laat bleek, doet daar niets aan af. Het is vastgesteld dat er nooit opzettelijk, bewust hulp is geweigerd’, aldus De Brauwer.

‘Oorlogstaal’

De advocaten van de Reuzegommers reageerden vrijdag tevreden op de uitspraak. John Maes, advocaat van twee van de veroordeelden, spreekt van een ‘evenwichtig en goed beredeneerd’ arrest. Het hof heeft zich volgens hem ‘boven de oorlogstaal van de afgelopen jaren gesteld’.

Mary, de advocaat van de familie, weet niet of hij naar het Hof van Cassatie stapt. ‘Of we er nu mee akkoord zijn of niet, de weg van deze mensen is lang geweest. Het duurt nu al vijf jaar. Als we naar Cassatie gaan, wordt het acht of negen jaar. Die mensen krijgen dat allemaal in hun rugzak, moet ik hen dat aandoen?’