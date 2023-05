Organisatoren fatale ontgroening Belgische student Sanda Dia krijgen werkstraffen tot 300 uur

Sanda’s vader Ousmane Dia komt vrijdag aan bij de rechtbank van Antwerpen. Beeld Belga

Dia studeerde al twee jaar ingenieurswetenschappen in Leuven toen hij zich aanmeldde bij de studentenvereniging Reuzegom. De zoon van een fabrieksmedewerker hoopte een netwerk op te bouwen onder de verenigingsleden, van wie velen ouders hebben die werkzaam zijn in de advocatuur en politiek. Het liep anders. Na ernstige beproevingen tijdens zijn ontgroening werd hij zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Twee dagen later overleed hij.

Het hof van beroep in Antwerpen veroordeelde achttien voormalige leden van Reuzegom vrijdag voor onopzettelijke doding, mensonterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet. De verdachten zijn vrijgesproken van de aanklachten voor het toedienen van schadelijke stoffen en schuldig verzuim. Belgische openbaar aanklagers hadden gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar geëist.

Over de auteurs

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

De uitspraak heeft lang op zich laten wachten, onder meer omdat de verdachten bewijs hadden vernietigd en het onderzoek dus vertraging opliep. Ook tijdens het proces zwegen de verdachten over wie precies wat had gedaan. Dat maakte het voor het gerechtshof lastig om aan te wijzen in welke mate de verdachten schuld hadden aan Dia’s dood.

Liters alcohol

Op de eerste dag van de fatale ontgroening kreeg Sanda liters alcohol te verstouwen. Daarna werd de waterleiding in zijn studentenhuis afgesloten, zodat hij ’s nachts niet kon herstellen. Toen Sanda de volgende ochtend wankelend over straat liep, sprak een arts een van de leden van Reuzegom bezorgd aan. Deze antwoordde dat er geen reden tot zorg was, omdat de ontgroening was afgelopen. In werkelijkheid moest het zware deel nog beginnen.

In een blokhut ten oosten van Antwerpen kreeg Sanda grote hoeveelheden visolie te drinken, evenals een brouwsel waar met een blender levende goudvissen en muizen in waren gemengd. Hij moest ook urenlang in een put met ijskoud water staan. Dat zou hem uiteindelijk fataal worden.

Tijdens Dia’s verblijf in het ziekenhuis wisten de verenigingsleden alle sporen uit bij de blokhut, en verwijderden ze hun foto’s en filmpjes van de ontgroening. Dankzij grondig speurwerk van de politie kwamen deze weer boven water.

De advocaten van de verdachten hanteerden allen min of meer dezelfde verdediging: volgens hen was de ontgroening uit de hand gelopen door groepsdruk, collectieve normvervaging en tradities.