Organisator protest Paramaribo is weer vrij: ‘Zolang de prijzen niet zakken, gaan we door’

Stephano Biervliet (met pet) tijdens het protest op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo op 17 februari. Beeld ANP

‘Bang ben ik niet geweest, no no no, echt niet’, zegt Stephano Biervliet (30) twee dagen nadat hij maandagavond onverwacht werd vrijgelaten uit de Santo Boma-gevangenis in Paramaribo. ‘Bang ben je als je weet dat je de feiten hebt gepleegd die je ten laste worden gelegd. En ik weet heel zeker dat ik onschuldig ben’, klinkt het door een wat krakerige telefoonverbinding. ‘Ik heb die mensen niet aangestuurd, maar ik weet wel zeker dat er mensen georganiseerd bezig waren. Misschien was het een coup.’

Als organisator van de demonstratie op 17 februari, hielden de Surinaamse politie en justitie Biervliet verantwoordelijk voor het ontaarden van die protestactie in rellen, plunderingen en vernielingen aan het parlementsgebouw. Justitie komt met een lange lijst aantijgingen: verstoring van de openbare orde en medeplichtigheid aan geweldpleging, brandstichting, diefstal, vernieling en beschadiging.

De rechter-commissaris wilde Biervliet daarom nog dertig dagen vasthouden, een verzoek dat in hoger beroep werd afgewezen. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen op vrijdag 17 februari loopt nog, dus het is niet uitgesloten dat Biervliet later alsnog in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Oproep tot meer protest

Dat weerhoudt hem er niet van op te roepen tot meer protest tegen de regering van president Santokhi: ‘De omstandigheden zijn nog niet verbeterd. Zolang de prijzen niet zijn gedaald gaan we door.’

Naar eigen zeggen deed Biervliet op de bewuste vrijdagmiddag halverwege februari datgene waar hij in Suriname al een jaar of tien om bekend staat: mensenmassa’s op de been brengen om in het hart van de Surinaamse hoofdstad vreedzaam te protesteren tegen het beleid van de regering.

Rond zijn 20ste begon ‘Pakittow’ – een verbastering van de Spaanstalige naam Paquito – Biervliet samen met andere jongeren protesten te organiseren tegen de corruptie en slechte levensomstandigheden onder de regering van Desi Bouterse. Met de leus ‘Wij zijn moe(dig)’ kregen ze vaak duizenden demonstranten de straat op.

In 2018 richtte hij de Partij voor Recht en Ontwikkeling op, bij de verkiezingen twee jaar later haalde hij geen zetels. Maar mensen weten hem te vinden als ze willen protesteren, ‘ze kennen mij, ik heb een groot sociaal netwerk’. ‘Als de benzineprijzen omhoog gaan, vragen ze: ga je iets doen, Pakittow? Ik kreeg zoveel berichten dat ik er moe van werd.’ Sinds januari heft de Surinaamse regering 5 procent btw op brandstof en dat merken mensen aan de pomp.

En dus roept Biervliet begin februari op Facebook, de digitale huiskamer van Suriname, op tot een demonstratie. Dat die zou escaleren, had Biervliet nooit voor mogelijk gehouden. ‘Traangas en plunderingen zijn nieuw voor dit land. Ik ben verbaasd en geschokt.’

Wat was uw rol op vrijdagmiddag 17 februari?

‘Toen het uit de hand ging lopen, reed ik met mijn Daf-truck vanaf het Onafhankelijkheidsplein richting de binnenstad. Ik werd tegengehouden door ongeveer tien gemaskerde mannen die me zeiden dat ik niet mocht stoppen met rijden. Ze dreigden dat ze anders mijn driver zouden neersteken of -schieten. Dus ik bleef rijden en ik bleef rustig. Ik wilde op zoek naar politie of het leger, maar die waren daar niet. Helemaal nergens.

‘Pas veel later kwamen er militairen, anderhalf uur nadat ze stenen waren gaan gooien naar het parlementsgebouw. Die militairen schoten de banden van mijn truck lek. Mijn medepassagier hebben ze met hun laarzen in zijn gezicht getrapt. Hij is drie tanden kwijt en zit nog steeds in de gevangenis, net als de chauffeur.’

Waar was u zelf?

‘Ik kon wegkomen, zonder truck. Ik heb me verstopt en ben de volgende dag vrijwillig naar de politie gegaan, omdat ze me zochten.’

Zat u in een cel met mensen die waren opgepakt vanwege de vernielingen en plunderingen?

‘Er waren er wel een paar. Ze zeiden dat ze mee hadden gedaan omdat iedereen het deed, het werd een hype. Of omdat ze honger hadden of omdat ze spullen wilden hebben die ze konden verkopen.’

U zegt dat er misschien sprake was van een coup. Wie was de organisator?

‘Ik ben transparant en als ik het wist zou ik het zeggen. Het kunnen mensen van Bouterse zijn, maar het kan ook deze regering zijn. Misschien willen ze de noodtoestand uit kunnen roepen, zodat ze mensen kunnen verbieden om te demonstreren.’

Biervliet omschrijft zichzelf als een van de vele Surinamers die hoopvol was toen de huidige president Chan Santokhi met zijn VHP in mei 2020 de verkiezingen won met de belofte de Surinaamse economie uit het slop te trekken én een einde te maken vriendjespolitiek en corruptie. ‘Maar het gebeurt niet. De verkiezingen zijn in mei al drie jaar geleden. De bevolking heeft al zo lang onder de NDP van Bouterse geleden, en nu lijden we weer.’

Bent u zelf ook een van de mensen die zijn boodschappen nog maar nauwelijks kan betalen?

‘Nee, ik doe dit uit liefdadigheid. Ik ben ondernemer, dus ik merk wel dat het niet goed gaat, maar ik ben niet arm.’

Op de vraag wat voor ondernemer hij is, antwoordt Biervliet met een lange opsomming. ‘Ik maak pindasaus in massaproductie, ik heb appartementen, een resort, een viswinkel, een sloperij en een kledingwinkel met mijn familie.’ Een korte zoektocht op internet leert dat ‘Pakittows pindasaus’ een eigen Facebookpagina heeft waarop ook regelmatig politieke berichten verschijnen.

U roept op tot verder protest. Heeft u concrete plannen?

‘Nog niet, maar binnenkort wel. Als alle mensen het hier goed hebben zie je mij niet meer. Ik heb het druk genoeg, het liefst verbouw ik het zwembad van mijn resort. Maar ik wil dat de prijzen zakken, het maakt me niet uit wie er regeert, als dat maar gebeurt.’

Kan de regering van president Santokhi het tij nog keren door hun verkiezingsbeloften alsnog na te komen?

‘Deze regering gaat het niet lukken. Ze zijn net als vorige regeringen aan de macht gekomen om de macht te hebben, niet om Suriname te redden. Ze hebben geen inzicht en geen plan. Nu gaan ze in ‘nationale dialoog’ over wat er gebeurd is. Maar iemand die weet wat hij moet doen gaat niet in nationale dialoog. Die gaat iets doen.’

Het plan van deze regering is toch dat ze de economie hervormen – een eis van het IMF? Daarom heffen ze btw en schaffen ze subsidies af.

‘Nee, dat doen ze niet. Ze stelen van de bevolking en ze zijn corrupt.’

Nieuwe protesten zouden ook kunnen leiden tot nieuwe escalatie en een nog grotere crisis. Is dat in het belang van de Surinaamse bevolking?

‘Nog een grotere crisis dan nu? Dat is niet mogelijk.’