Organisator herdenking Tiananmenprotest Hongkong gearresteerd

Activiste Chow Hang Tung riep mensen op om ondanks het politieverbod het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede te herdenken door het aansteken van een kaars. Beeld REUTERS

Chow werd aangehouden bij haar kantoor in Hongkong. Ze werd door agenten weggevoerd in een zwarte geblindeerde auto, meldt persbureau AFP.

De Alliantie waarvan Chow vicevoorzitter is, organiseert jaarlijks de herdenking van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. Ook beheert de organisatie van Chow het net gerenoveerde en heropende 4 juni museum. Dat werd deze week door de politie gesloten.

De jaarlijkse kaarsenwake in het Victoriapark was dertig jaar lang de grootste herdenking van het ‘4-juni-incident’. Op die datum maakte het Chinese leger in 1989 een einde aan een maandenlange studentenopstand in Beijing, waarbij honderden, mogelijk duizenden vreedzame betogers omkwamen.

Dit jaar is de herdenking voor het tweede achtereenvolgende jaar verboden in Hongkong, officieel vanwege de geldende coronamaatregelen.

Videobeeld van de arrestatie van de activiste Chow Hang Tung vrijdagochtend. Beeld AFP

De autoriteiten kondigden vooraf aan hard op te treden tegen overtredingen van het herdenkingsverbod. Ook na die waarschuwing zette Chow haar activisme voort. Ze stimuleerde mensen om de gebeurtenissen van 1989 in de privésfeer te herdenken door het branden van een kaars.

‘Ik ben erop voorbereid’

Tegen de BBC sprak Chow, die ook werkzaam is als advocaat en actief is als mensenrechtenactivist, recent over een mogelijke arrestatie. ‘Ik ben erop voorbereid te worden gearresteerd. Dat is zoals Hongkong nu is. Als je vecht voor democratie onder een autoritair regime, dan is het onvermijdelijk dat je gearresteerd wordt. Laat het maar komen. Ik ben bereid om de prijs te betalen voor het vechten voor democratie.’

Vorig jaar negeerden duizenden mensen het herdenkingsverbod en trokken toch naar Victoriapark om kaarsen te branden en herdenkingsliederen te zinnen. De politie klaagde later meer dan twintig activisten aan, onder wie Chow, voor hun aandeel in de illegale samenkomst.

Het herdenkingsverbod en de arrestatie van Chow volgen op de pogingen van de Chinese regering om de roep om meer democratie in Hongkong de kop in te drukken. De autoriteiten voerden onder meer een strenge nieuwe nationale veiligheidswet in, veranderden verkiezingsprocedures en arresteerden diverse activisten die deelnamen aan de betogingen voor meer democratie die sinds 2019 in Hongkong plaatsvonden.