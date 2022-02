Organisaties kiezen te makkelijk voor de Bokito- of struisvogelaanpak bij grensoverschrijdend gedrag

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media staat de pers te woord na afloop van een gesprek met Talpabaas John de Mol. Zij spraken elkaar over de gemelde misstanden bij het programma The Voice of Holland. Beeld ANP

De incidenten rondom krantenuitgever Jaak Smeets, politicus Nilüfer Gündogan, journalist Mick van Wely en voetbaldirecteur Marc Overmars passen volgens deskundigen in een patroon. In een notendop: veel organisaties steken te weinig energie in het creëren van een aanspreekcultuur en als het misgaat, ligt er geen draaiboek klaar. Daarnaast verloopt de communicatie met de buitenwereld moeizaam of is deze zelfs misleidend.

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen draait overuren. Directeur André Kreuze volgt de groeiende reeks incidenten met zorg. Het ontslag van krantenuitgever Jaak Smeets in 2016, dat afgelopen week alsnog bekend werd, lijkt volgens Kreuze in eerste instantie volgens het boekje te zijn verlopen: ‘Het is intern opgelost, door middel van een onafhankelijk onderzoek. Eerst kreeg hij een berisping, toen er opnieuw klachten binnenkwamen, volgde pas ontslag.’

Maar dat het bedrijf DPG Media, eigenaar van onder meer de Volkskrant, bij monde van financieel directeur Piet Vroman vervolgens liet weten dat Smeets zelf opstapte om ‘het wat rustiger aan te doen’, is volgens de vertrouwenspersoon op zijn minst dubieus. ‘Of beter gezegd: misleiding.’

Het is niet ongebruikelijk dat werkgever en beklaagde samen een reden van vertrek formuleren, zegt Marjan Olfers, mede-eigenaar van een adviesbureau dat onderzoek doet naar sociale veiligheid en integriteit binnen organisaties. ‘Zolang er geen leugens in staan, mag dat.’ Zelfs van een ernstige beschuldiging als aanranding – Smeets stak volgens twee klagers een hand in hun ondergoed – hoeft een bedrijf volgens haar geen aangifte te doen.

Maar, zegt universitair docent journalistiek Alexander Pleijter (Universiteit Leiden), voor mediabedrijven als DPG hoort een andere logica te gelden. ‘Als je over vergelijkbare zaken bij andere organisaties publiceert, moet je jezelf dezelfde normen opleggen en kun je het dus niet binnenskamers houden. Dat is funest voor de geloofwaardigheid.’

Drie stappen

In de regel zijn drie stappen bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag belangrijk, zegt Kreuze: zorgvuldig omgaan met alle betrokkenen, nagaan wat zich precies heeft afgespeeld en onderzoeken in welke setting het gedrag heeft plaatsgevonden. ‘Soms liggen de zaken genuanceerder dan op het eerste gezicht lijkt. In de minder ernstige gevallen treden slachtoffer en dader elkaar na zo’n procedure weer met enige mildheid tegemoet. Als dat niet lukt, kan een klachtencommissie of een extern, onafhankelijk onderzoek worden ingesteld.’

Veel organisaties kiezen voor de struisvogelaanpak óf de Bokito-aanpak, signaleert Olfers. ‘De gorilla gooit de beklaagde meteen het raam uit – wat niet goed is –, maar het wegkijken van de struisvogel is nog schadelijker: voor zowel het slachtoffer als de organisatie.’ Het is ook niet eenvoudig om adequaat te reageren op een klacht over grensoverschrijdend gedrag, zeker als het de eerste keer is. Er speelt meer dan alleen de juridische kant.’

Als voorbeeld noemt Olfers de schorsing van Volt-Kamerlid Gündogan, na meldingen van ‘grensoverschrijdend gedrag’. ‘Kennelijk is haar niet verteld wat wordt onderzocht.’ Dat kan in sommige gevallen verstandig zijn, stelt zij, om te voorkomen dat een beklaagde getuigen gaat beïnvloeden. ‘Maar deze beklaagde lijkt ook niet te zijn betrokken bij het opstellen van het persbericht over haar schorsing: hoogst ongebruikelijk bij een persoon met een sterk mediaprofiel.’

Bovendien is schorsen volgens Olfers al een soort straf, terwijl een beklaagde onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. ‘Iedere maatregel moet evenredig zijn. Gündogan had bijvoorbeeld ook kunnen gaan thuiswerken.’

Melders met schuldgevoelens

Ook Kreuze ziet dat directies als schrikreactie vaak een beklaagde al op non-actief zetten voordat onderzoek is verricht en wederhoor is toegepast. ‘Dat is kwalijk’, zegt Kreuze. ‘Als de aantijgingen toch anders blijken te liggen, valt de schade moeilijk te repareren.’

Daarnaast is er volgens hem te weinig oog voor de wensen van het slachtoffer. ‘Ik zie helaas veel voorbeelden van melders die met grote schuldgevoelens komen te zitten. Bijvoorbeeld omdat een collega is ontslagen en zijn of haar gezin uit elkaar valt. Als je niet oppast, creëert een organisatie dan twee slachtoffers, blijvend in de ziektewet.’

Oprichter Karin Bosman van het platform Report App, dat advies geeft aan bedrijven over grensoverschrijdend gedrag, vindt dat zowel werknemers als werkgevers zich onvoldoende interesseren in de mentale veiligheid van hun werkomgeving. ‘Kijk verder dan alleen je salaris en vakantiedagen. En voor leidinggevenden geldt: zorg dat je een draaiboek hebt klaarliggen voor als iemand zich meldt met een nare ervaring.’ Door slachtoffers de regie over dat proces te geven, stelt Bosman, verlaag je de drempel om een incident te melden.

Alle deskundigen waarschuwen dat een veilige werkomgeving meer is dan wat protocollen en een vertrouwenspersoon. Die moet een integraal onderdeel worden van een organisatie, vindt Kreuze. ‘Directieleden denken vaak: iedereen kan toch de vertrouwenspersoon bellen? Dat is te simpel gedacht. Een vertrouwenspersoon moeten worden gedragen door een organisatie, daar heeft iedereen belang bij.’

Olfers noemt het een cultureel vraagstuk. ‘Als een aanspreekcultuur structureel ontbreekt, zoals bij Ajax het geval lijkt te zijn geweest, kan ongewenst gedrag blijven doorgaan. Velen zullen niet eens weten dat ze iets verkeerd doen.’ Kreuze adviseert werknemers daarom samen thema's te laten bespreken, bijvoorbeeld elk kwartaal. ‘Wat verstaan we onder seksuele intimidatie? Wat zijn onze normen en waarden?’

Flirten op de werkvloer moet volgens Kreuze best kunnen. ‘Dat levert ook arbeidsplezier op. Alleen moet je de grenzen kennen. En dat lukt alleen als je daar met elkaar over praat.’