Organisatie van Formule 1-race in Zandvoort verwacht dat 100 duizend bezoekers op de fiets komen

Links het circuit van Zandvoort. Beeld Raymond Rutting

‘De trein is de sleutel, de fiets is het uithangbord’, zo schrijft organisator Dutch Grand Prix (DGP) in het concept-mobiliteitsplan, in bezit van de Volkskrant. Het nog vertrouwelijke plan wordt voorgelegd aan alle betrokken partijen bij het vervoersvraagstuk en wordt in de definitieve versie in december gepresenteerd. De gemeente Zandvoort beslist er uiteindelijk over.

Dat de fiets in de vervoersstroom naar het circuit op 1, 2 en 3 mei 2020 een grote factor is, staat uitputtend beschreven in het mobiliteitsplan. Er worden 32.400 plaatsen in fietsenstallingen gemaakt. Ook worden er rond Zandvoort op maximaal 15 kilometer verschillende Park & Bikes ingericht. Vanaf die Park & Bikes kunnen automobilisten met hun eigen fiets naar het circuit komen. Aanvankelijk wilde de organisatie 30 duizend huurfietsen bestellen, maar daarvoor kon geen leverancier worden gevonden.

De verwachting dat veel bezoekers fietsend naar de Formule 1 komen stoelt de organisatie onder meer op uitlatingen van mensen die een toegangskaart hebben bemachtigd. Bij de registratie antwoordde een derde van plan te zijn per fiets te komen. Ook wijst organisator DGP op de woonplaatsen van de gelukkigen (honderdduizenden belangstellenden visten achter het net) die een kaart hebben: 26 procent woont op een afstand van minder dan 25 kilometer van het circuit.

Ambitieus plan

In het plan gaat het amper over weersomstandigheden. Of daadwerkelijk zoveel mensen per fiets naar het circuit komen als het stortregent is de vraag. Ook staat er niets in het plan over de fietsvaardigheid en -bereidheid van buitenlandse bezoekers.

‘Gigantisch ambitieus’, zegt Jaap Kamminga, hoofd beleid van de Fietsersbond over het plan. Maar hij denkt wel dat het realistisch is en is bovenal enthousiast dat de Grand Prix wordt aangegrepen om Nederland als fietsland ‘te promoten’. Ook Bert van Wee, hoogleraar mobiliteitsbeleid aan de TU Delft, noemt de ‘interessante’ aanpak van DGP ‘positief voor het imago van Nederland’. Hij waarschuwt wel: ‘Het is bijzonder moeilijk mobiliteitsgedrag van bezoekers aan zo’n evenement goed te voorspellen.’

De Formule 1 in Zandvoort wordt op het gebied van toeschouwersvervoer een megaklus. Zandvoort is al niet makkelijk bereikbaar en tijdens het evenement worden de twee belangrijkste toegangswegen, de N200 en N201, ‘harde afsluitingen’, zo staat in het plan. Zo ongeveer alleen bewoners met een doorlaatpas kunnen gebruik maken van die wegen.

Treinen en bussen

Behalve de fiets gaat ook de trein een cruciale rol spelen in het vervoeren van bezoekersstromen. DGP denkt 31 procent van de 105 duizend bezoekers per dag met de trein te kunnen vervoeren. De spoorcapaciteit tussen Haarlem en kopstation Zandvoort aan Zee wordt in elk geval vergroot. Nu rijden er 2 treinen per uur, ten behoeve van de Formule 1 worden dat er 10. Per trein kunnen ongeveer 1.200 bezoekers worden vervoerd.

In het mobiliteitsplan gaat het ook over touringcars en pendelbussen. In het hele land komen 150 opstapplaatsen voor bezoekers. Ook komen er in de omgeving van Zandvoort Park & Rides (de grootste bij Spaarnwoude), waarvandaan bezoekers per pendelbus verder reizen.

Een woordvoerder van DGP ziet het allemaal met vertrouwen tegemoet: ‘Op een mooie zomerdag komen ook 100 duizend mensen naar het Zandvoortse strand. Daar hoor je niemand over.’

Beeld de Volkskrant