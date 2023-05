Organisatie: laat Herdenkingsjaar aanzet zijn om de positie van nazaten van de slaafgemaakten te verbeteren

Linda Nooitmeer, voorzitter vna het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNSee), rechts op de foto tijdens de Ketikoti-viering van 2022 in gesprek met Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, die excuses had aangeboden voor het slavernijverleden van de bank. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Soms heb ik het idee dat het een soort afvinklijstje wordt en dat het niet beklijft waar we eigenlijk mee bezig zijn’, zegt voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). ‘Het zou moeten gaan over de positieverbetering van de Afro-gemeenschap. Maar ik maak me zorgen dat zij over een jaar teleurgesteld achterblijven, omdat er niets voor hen is gebeurd.’

Over een maand is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in Suriname en op de Cariben, en dan begint ook het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Toch is Nooitmeer bang dat de nazaten van tot slaaf gemaakten met een kater achterblijven, zo blijkt woensdag bij de presentatie van de plannen in het Amsterdamse Stadsarchief.

Plengoffer

Zo lijkt het hoopgevend dat achttien burgemeesters een eigen, lokale Ketikoti-viering willen organiseren, maar de manier waarop laat soms te wensen over, zegt Nooitmeer. ‘Sommige burgemeesters willen bijvoorbeeld niet de tribale gemeenschappen erbij betrekken. Of ze weigeren om ruimte te maken voor Afrikaans-Surinaamse tradities als het plengoffer.’ Daarmee dreigen ze volgens haar – ondanks de goede bedoelingen – de plank alsnog mis te slaan. ‘Het gaat niet om de activiteiten an sich, maar om een eerste stap naar duurzaam herstel.’

Daarnaast pleit de organisatie voor een accentverschuiving in het debat over de gevolgen van de slavernijgeschiedenis. ‘Rondom de kabinetsexcuses van vorig jaar is de nadruk komen te liggen op anti-racisme’, zegt NiNsee-directeur Urwin Vyent. Hoewel hij dat ook belangrijk vindt, is de doorwerking van de slavernijgeschiedenis volgens hem vooral nog terug te zien in de achtergestelde positie van de Afro-gemeenschap. ‘We zien dat nog steeds op veel Caribische eilanden, in Suriname, maar ook hier in Nederland. Het is daarom belangrijk dat we het gesprek niet versmallen tot racisme alleen.’

Onderwijs en ongelijkheid

De organisatie roept daarom op om het herdenkingsjaar niet alleen uit feestelijkheden te laten bestaan, maar ook gesprekken te voeren over onderwijs en ongelijkheid. ‘Bedenk hoe je meer nazaten op universiteiten krijgt’, zegt Vyent. ‘Of zet een ondernemersfonds voor hen op.’ Dat soort ingrepen zijn nodig om de economische positie van de Afro-gemeenschap duurzaam te verbeteren, zegt hij. ‘Want waar de gemiddelde Nederlander ergens in zijn leven wel een zakcentje erft, erven nazaten meestal alleen maar schulden.’

Zelf organiseert NiNsee in het herdenkingsjaar verschillende symposia en lezingen, ook al tijdens de Ketikoti-maand, die donderdag begint. Daarnaast organiseert NiNsee de jaarlijkse Nationale Herdenking Slavernijverleden, die op 1 juli bij het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark wordt gehouden. Voor de feestelijke Ketikoti-viering erna verhuist het gezelschap naar het Museumplein, waar ruimte is voor veel meer mensen.

Excuses van de koning

Naast premier Mark Rutte zullen ook de koning en koningin aanwezig zijn bij de herdenking in het Oosterpark. Volgens ingewijden zal de koning daar een toespraak houden. Of de koning daarin ook excuses zal aanbieden, is nog onbekend.

‘We laten ons verrassen’, zegt directeur Vyent woensdag over de toespraak van de koning. Hij hoopt dat het koningspaar zich na afloop ook nog even laat zien op het Museumplein. ‘Ik denk het wel, want we weten dat koningin een liefhebber is van Caribische muziek’, zei hij doelend op de dansende Máxima tijdens een bezoek aan de Cariben eerder dit jaar. ‘Ik sluit zelfs niet uit dat de koning ook wel van een dansje houdt.’