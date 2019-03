Organisatie klimaatmars rekent aankomende zondag op tienduizenden deelnemers in Amsterdam

Scholieren tijdens de klimaatdemonstratie van 7 februari, 2019 in Den Haag. Beeld Guus Dubbelman

‘Op de vorige klimaatmars, in 2017, kwamen zevenduizend mensen af’, zegt Pelle Berting van Greenpeace Nederland. De milieuorganisatie organiseert de mars met onder meer Milieudefensie, Oxfam Novib en vakbond FNV. ‘Deze mars wordt veel groter. Daar zetten we op in.’

Mensen voelen de gevolgen van klimaatverandering ook steeds meer, zegt Berting. ‘Denk aan de droogte van afgelopen zomer. Wereldwijd groeit de klimaatbeweging, want elk jaar neemt de urgentie toe. Zolang de politiek geen eerlijke en effectieve maatregelen neemt, zal het protest toenemen.’

Uit alle hoeken van het land zullen mensen naar Amsterdam reizen, zegt Berting. ‘Vroeger werd de klimaatboodschap vooral uitgedragen door milieuorganisaties. Nu doet de hele samenleving mee.’

En dit keer dus niet alleen scholieren en studenten. Berting verwacht watersporters, energiecoöperaties, boswachters en feministen, noem maar op. Behalve GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren zullen ook Kamerleden van coalitiepartijen zich aansluiten bij de mars, zoals Rob Jetten dus (D66) en Agnes Mulder (CDA).

Er is een ‘blok’ gereserveerd voor de Groene Kerken, een voor Braziliaanse Nederlanders die aandacht vragen voor de ontbossing van de Amazone en een voor ‘grootouders voor het klimaat’, een initiatief van Urgenda. Sietse Brouwer (63) loopt bij de grootouders mee, samen met zijn zoon en kleinkind. ‘We lopen met borden waarop foto’s van onze kleinkinderen staan. Want daar doen we het voor.’

In het hele land wordt gezamenlijk gereisd. Fossielvrij Friesland heeft drie bussen geregeld waarmee 150 Friezen naar Amsterdam worden vervoerd. Een fossielvrije rit, want de bussen rijden op blauwe diesel. ‘We willen de Friese duurzaamheidsstem laten horen’, meldt de organisatie. De Groninger Bodem Beweging vervoert 120 Groningers met bussen naar de Dam.

Vanuit Utrecht vertrekken zondagochtend tachtig fietsers. ‘Dat aantal verbaasde ons eigenlijk ook’, zegt Anneke Wensing (40) van Utrecht Klimaatneutraal. ‘Nog 900 mensen zijn geïnteresseerd op Facebook, dus het zouden er nog meer kunnen worden.’

De Groene Kerken houden voorafgaand aan de mars een dienst in de Amsterdamse Dominicuskerk. Al 65 kerken hebben zich bij deze organisatie aangemeld. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zal tijdens de kerkdienst bidden. ‘De Bijbel spreekt over de natuur als schepping. En de mens krijgt de opdracht die te bewaren. De klimaatmars doet daar een appèl op.’