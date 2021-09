Organisatie Dutch GP wil racefans beter spreiden na felle kritiek op opeengepakte menigtes

Bezoekers van de Grand Prix lopen onder meer vanaf treinstation Zandvoort naar het circuit. Beeld ANP

Voorafgaand aan de Formule 1-wedstrijd was het al een veelbesproken discussiepunt: hoezo konden festivals als Lowlands niet doorgaan, en mogen er wel 70 duizend bezoekers per dag naar het circuit in Zandvoort? Tijdens de demonstraties van de evenementensector, in augustus, bleek dit een groot punt van frustratie.

Het kabinet staat het race-evenement toe omdat het om een geplaceerd evenement gaat. De kans op besmetting zou lager zijn als bezoekers vaste zitplaatsen hebben dan als ze vrij door elkaar bewegen. Van tevoren betwijfelden gezondheidsexperts in hoeverre de zitplaatsen voorkomen dat mensen niet alsnog mengen. Mede doordat de GP niet goed vergelijkbaar is met de fieldlabs van eerder dit jaar, zouden de werkelijke risico’s lastig in te schatten zijn, legden ze uit aan de Volkskrant.

Er klonk dan ook veel kritiek toen er vrijdag beelden opdoken van massa’s dicht opeengepakte racefans. Zowel bij het binnengaan als bij het verlaten van het terrein ontstond grote drukte. Na de eerste vrije training kwamen groepen dicht op elkaar te staan achter de hoofdtribune, volgens de organisatie als gevolg van een technische storing bij de kassa’s van de drank- en voedselverkoop.

Een geplaceerd evenement. pic.twitter.com/izUQav5AHN — Elias Mazian (@EliasMazian) 3 september 2021

‘Leuk zo’n festival, euh, Formule 1. Alle liefhebbers gun ik alle plezier, maar het blijft wel zuur voor alle Milkshake- en Lowlands-liefhebbers’, vatte Attje Kuiken, Kamerlid namens de PvdA, een veelgehoord sentiment samen op Twitter. ‘Leg dit nog even uit aan de culturele sector’, aldus Lisa Westerveld (Groenlinks). ‘Ik denk dat we wel uitleg verdienen’, schreef Jan Paternotte (D66).

Ook vanuit de evenementensector volgden bijtende commentaren. ‘Een geplaceerd evenement’, schreef dj en zanger Elias Mazina ironisch bij beelden van een traag voortbewegende mensenmassa. ‘Denk dat er maar één stoeltje stond dan ofzo?’, aldus komiek en presentator Arjen Lubach. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland greep de situatie aan om te pleiten voor het schrappen van beperkingen voor de horeca en de evenementensector.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei vrijdagmiddag dat hij het te vroeg vond om te oordelen over het evenementen. ‘Ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is’, zei hij wel.

‘Omdat het bij de kassa’s stokte, liep het terrein vol. Dat ging niet goed, al was het wel verklaarbaar’, blikte Dimitri Bontuis van de GP-organisatie terug. ‘We hebben daar kritisch naar gekeken, om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. En stel dat we weer tegen zo’n situatie aanlopen, dan grijpen we sneller in.’

De organisatie had maatregelen genomen waardoor de bezoekers, die overigens allemaal een vaccinatie-, test- of herstelbewijs moesten laten zien voor ze het terrein opkwamen, zich beter aan de regels zouden houden. Zo werden ze via schermen en speakers opgeroepen om consumpties mee te nemen naar de tribune en ze daar te nuttigen. Ook werden er pushberichten rondgestuurd om aanwezigen op te roepen gespreid te vertrekken en bijvoorbeeld eerst naar het strand of een horecagelegenheid in Zandvoort te gaan.

De organisatoren zeggen tevreden te zijn over het verloop van de eerste dag van het evenement, dat dit weekend verder zal gaan. Ook de gemeente Zandvoort vindt dat het evenement ‘ordentelijk’ is gelopen, al evalueert de gemeente wel de begeleiding van de Formule 1-fans door het kustdorp richting het circuit. ‘Buiten enkele hele drukke piekmomenten is het goed gegaan.’