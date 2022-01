‘Ordeverstoring’ in Rotterdamse gevangenis De Schie voorbij, situatie onder controle

In de Rotterdamse gevangenis De Schie heeft een protest plaatsgevonden. Beeld ANP

Een opstand wilde woordvoerder Sylvia Vodde het protest niet noemen, eerder van een ‘ordeverstoring’. De woordvoerder kon niet zeggen van welke afdeling de gevangenen afkomstig waren.



Uit protest tegen de in de gevangenis geldende coronamaatregelen weigerden de gevangenen na de lunch terug te keren naar hun cel. Door die maatregelen mogen gedetineerden onder andere minder bezoek ontvangen.



De directie probeerde de gevangenen met een gesprek over te halen om terug te gaan naar hun cellen. Rond 3 uur 's middags lukte dat. Wat er precies is besproken is niet bekend.



Volgens de regionale omroep Rijnmond waren meerdere politie-eenheden met beveiligde auto’s en kogelwerende vesten bij de gevangenis aanwezig. De oprit naar de gevangenis zou zijn afgezet, terwijl de parkeerplaats vol stond met politiewagens. Inmiddels zijn de wegen rondom de gevangenis weer vrijgegeven.

Vlak na het middaguur liet de Rotterdamse politie op Twitter weten een melding te hebben gekregen over een opstand in De Schie. Samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen, de voor gevangenissen verantwoordelijke instantie, onderzocht de Rotterdamse eenheid wat er precies aan de hand was.

We hebben een melding gekregen van een opstand in gevangenis #deschie in #rotterdam. De politie kijkt samen met de @DJI_detentie naar de situatie en grijpt zo nodig in. Meer informatie volgt mogelijk later nog. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) 10 januari 2022

De Schie, die zich aan de Professor Jonkersweg bevindt, in het westen van de stad, biedt plaats aan 286 gedetineerden. Naast een reguliere gevangenis herbergt het gebouw een terroristenafdeling en cellen voor mensen die in voorlopige hechtenis worden vastgehouden. Samen met de locatie Hoogvliet, die voorheen bekend stond als de Stadsgevangenis Rotterdam, vormt De Schie de Penitentiaire Inrichting Rotterdam.