Orderboek autobouwer Ferrari nog nooit zo dik geweest

Voetgangers in Londen passeren een (verkeerd geparkeerde) Ferrari. Beeld Getty

Het concern verhoogde zijn verwachtingen voor de omzet en winst in 2022 na recordresultaten in het tweede kwartaal. In de drie maanden tot en met juni boekte de autofabrikant een omzet van 1,3 miljard euro, waarmee het de verwachtingen van kenners overtrof. De aangepaste winst voor belastingen, rente en afschrijvingen steeg tot 446 miljoen euro. Voor het hele jaar wordt nu gerekend op een aangepaste winst van tussen de 1,70 miljard en 1,73 miljard euro. Eerder lag de verwachting nog op 1,65 miljard tot 1,70 miljard euro.

Recordniveau

Ferrari verscheepte in het tweede kwartaal 3.455 auto’s. Dat waren er 29 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Vooral de Ferrari Portofino M en de F8-modellen waren populair. Ondanks de stijgende inflatie blijven de vermogende klanten van het bedrijf ook volop nieuwe Ferrari’s bestellen want het orderboek bereikte een nieuw recordniveau.

Het Italiaanse automerk, dat vooral bekend is van zijn 12-cilinder verbrandingsmotoren, reageerde aanvankelijk traag op de verschuiving naar elektrisch rijden, maar heeft de elektrificatie van het wagenpark inmiddels omarmd. Het bedrijf investeert 4,4 miljard euro in de ontwikkeling van elektrische modellen. Vanaf 2026 moeten zes op de tien Ferrari’s elektrisch worden voortgedreven of voorzien zijn van een plug-inhybride krachtbron. In september dit jaar wil Ferrari zijn eerste SUV-voertuig onthullen.