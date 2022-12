Orbán wekt ergernis in Brussel, maar hij verkeert in goed gezelschap

De Hongaarse premier Viktor Orbán. Met zijn EU-vetorecht blokkeerde hij 18 miljard euro steun om Oekraïners de winter door te helpen. Beeld AP

Het leek deze week alsof de EU nog maar één zwart schaap telt: Hongarije. Het land waar premier Viktor Orbán sinds twaalf jaar de scepter zwaait, blokkeerde de broodnodige financiële steun voor Oekraïne, nieuwe sancties tegen Rusland en een minimumbelasting voor multinationals. Een even platte als effectieve inzet van zijn vetorecht in een poging Europese miljardensubsidies voor Boedapest veilig te stellen.

Een ongemakkelijk beeld op het moment dat de EU eensgezind achter Kyiv en tegenover Moskou wil staan. Het maakt ook haar belofte over de EU als speler op het wereldtoneel niet sterker. En dat juist op het moment dat andere traditionele dwarsliggers aan de EU-tafel – Polen, Slovenië, Slowakije – zich wel coöperatief opstellen.

Minister Sigrid Kaag van Financiën noemde de houding van haar Hongaarse collega ‘meer dan betreurenswaardig’. Ze wees erop dat de Europese Commissie met een glasheldere analyse had aanbevolen 7,5 miljard euro aan EU-subsidies voor Hongarije te bevriezen. Een goede besteding van dit Europese belastinggeld is niet gegarandeerd omdat corruptie, fraude en vriendjespolitiek al jaren welig tieren in Hongarije en de rechtsstaat te verrot is om er iets aan te doen. Nederland volgt het Commissievoorstel, net als alle andere EU-landen (minus Hongarije) en het Europees Parlement.

Het kan volgens Kaag niet dat Hongarije vervolgens de beloofde 18 miljard euro steun voor Oekraïne tegenhoudt. Geld dat bitterhard nodig is om de Oekraïners deze winter van verwarming, elektra en voedsel te voorzien. Zij strijden voor onze waarden, we kunnen ze niet in de kou laten staan, zei Europees Commissaris Valdis Dombrovskis (Economie).

Politiek abject

Maar dat doet Orbán dus wel, hij doet zelfs meer. Boedapest gebruikt niet alleen de financiële EU-steun voor Oekraïne (die unanimiteit vereist) als pressiemiddel, hij zet een heel arsenaal veto’s in: tegen een nieuw sanctiepakket voor Moskou; tegen extra EU-geld voor wapenleveranties aan Oekraïne; tegen een minimumbelasting voor multinationals. Allemaal zaken die niets met zijn subsidies te maken hebben.

Hoe ergerniswekkend en politiek abject ook, volgens veel lidstaten, Hongarije staat juridisch in zijn recht de veto’s te gebruiken. Die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag, alle landen hebben ze en wat meer is: ze gebruiken ze ook, zij het niet zo vaak en vol willekeur als Hongarije.

In de week dat Hongarije dwars lag over Oekraïne, blokkeerde Nederland samen met Oostenrijk de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone, de club van 26 Europese landen waartussen de grenscontroles zijn opgeheven. Ook hier lag een duidelijk Commissie-advies: beide landen zijn klaar voor het Schengenlidmaatschap, al jaren. Ook hier steunen vrijwel alle lidstaten en het Europees Parlement dat oordeel. Maar staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) zag geen reden zijn mening bij te stellen. Hij benadrukte dat voor sommige onderwerpen – zoals uitbreiding van Schengen – unanimiteit is vereist. ‘Dat hebben we niet voor niets met elkaar afgesproken’, aldus Van den Burg.

Prijslimiet voor gas

Hij verkeert in goed gezelschap. Tijdens de EU-top in oktober botsten de regeringsleiders over het idee om een prijslimiet voor gas in te stellen. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz was zo bang dat dit plan door een meerderheid van de ministers voor Energie zou worden doorgeduwd, dat hij eiste dat leiders – die altijd met unanimiteit besluiten – erop moeten kunnen terugkomen. Of neem België dat zijn vetodreiging gebruikt om de handel in diamanten – belangrijk voor Antwerpen – buiten de sancties tegen Rusland te houden.

De roep om veto’s af te schaffen, klinkt steeds luider, in het Europees Parlement maar ook in de lidstaten. Zo wil Nederland af van het veto bij buitenlands beleid, zoals het opleggen van sancties. Zoiets vereist een wijziging van het Europees Verdrag, een tijdrovende klus en zonder garantie op succes.

Het afschaffen van veto’s is niet zonder risico. Besluiten die met meerderheid worden doorgeduwd, stuiten in de tegenstemmende landen op verzet. Een pijnlijk voorbeeld is de wettelijke afspraak uit 2015 om migranten te herverdelen over de lidstaten. De oostelijke lidstaten die tegen stemden, weigerden die wet uit te voeren met een totale impasse van het Europese migratiebeleid als gevolg. Dwang is niet bevorderlijk voor het draagvlak van de EU.

Extra overlegrondes

De EU kiest dan ook steevast voor extra overlegrondes om gevoelige zaken met consensus te kunnen afkaarten. Dat gebeurt ook nu. Begin volgende week proberen minister Kaag en haar EU-collega’s alsnog een akkoord te bereiken: wat minder miljarden bevriezen voor Hongarije in ruil voor wat meer miljarden voor Oekraïne. Als dat lukt, zal Boedapest vermoedelijk zijn verzet tegen nieuwe sancties voor Moskou laten varen.

Dinsdag komen de ministers voor Energie bijeen voor hun vijfde extra vergadering over de gasprijslimiet. Blijft een compromis uit, dan belandt het later die week weer op het bordje van de regeringsleiders tijdens hun eindejaarstop. En volgende zomer ligt er een nieuw Commissierapport dat Bulgarije (nog steeds) echt klaar is voor het Schengenlidmaatschap waarmee Nederland mogelijk zonder al te veel gezichtsverlies de draai kan maken.