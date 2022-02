Orbán op ‘vredesmissie’ in Moskou en Rutte in de wachtrij in Kiev: druk overleg in Oekraïnecrisis

Poetin (helemaal links) en Orbán (helemaal rechts) tijdens hun onderonsje. Beeld Mikhail Klimentyev/TASS

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft dinsdag tijdens een bezoek aan Moskou gezegd dat sancties als beleidsinstrument gedoemd zijn te mislukken. De bestaande sancties tegen Rusland hebben Hongarije meer pijn gedaan dan Rusland, aldus Orbán. De Hongaarse premier nam daarmee afstand van de pogingen van de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om Rusland te straffen met zware economische sancties, als het land Oekraïne binnenvalt.

Orbán sprak urenlang met de Russische president Vladimir Poetin. Deze liet zich dinsdag voor het eerst sinds zijn persconferentie van eind december openlijk uit over het conflict. Volgens de Russische president ‘is het duidelijk dat de fundamentele Russische zorgen zijn genegeerd door het Westen’. Hij herhaalde dat Rusland een Navo-lidmaatschap van Oekraïne als een directe bedreiging voor zijn veiligheid ziet.

Als Oekraïne lid wordt van de Navo en besluit de Krim terug te veroveren, kan een oorlog tussen de Navo en Rusland ontstaan, aldus Poetin. ‘Heeft iemand hier over nagedacht? Kennelijk niet’, zei de Russische president. Een Navo-lidmaatschap van Oekraïne is echter niet aan de orde, alleen al vanwege het feit dat het land in een territoriaal conflict met Rusland is verwikkeld. Poetin kondigde voorts aan dat hij binnenkort in Moskou met de Franse president Macron over de crisis zal praten.

‘Vredesmissie’

Orbán zei ‘op een soort vredesmissie’ te zijn. Volgens Orbán zijn de verschillen tussen de Navo en Rusland groot, maar ‘kunnen ze overbrugd worden’. ‘Niemand in de EU wil een oorlog’, aldus Orbán. Poetin zei ‘onder de indruk te zijn’ van Orbán als een ‘onafhankelijk leider die zijn eigen vrienden kiest’. Hij verzekerde Orbán tevens van goedkoop Russisch gas tot 2036.

Terwijl Orbán Moskou bezocht, vervoegden andere westerse leiders zich in Kiev, om steun te betuigen aan Oekraïne. De Britse premier Boris Johnson riep Rusland op tot de-escalatie. Een diplomatieke oplossing is nog altijd mogelijk, aldus Johnson. Maar als Rusland die weigert, ‘hebben we sancties en bieden we Oekraïne militaire steun en economische samenwerking aan.’

Eerder op de dag arriveerde de Poolse premier Mateusz Morawiecki in Kiev. Hij beloofde Oekraïne gas en wapens, alsmede economische en militaire hulp. ‘Met een buur als Rusland leven we aan de voet van een vulkaan’, zei Morawiecki. Ook de Nederlandse premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra kwamen dinsdag in Kiev aan. Het was daar zo druk met buitenlandse leiders dat hun gesprek met president Volodymyr Zelenski werd verschoven naar woensdag.

Geen paniek

Zelenski tekende dinsdag een decreet om het leger van Oekraïne in drie jaar met 100 duizend militairen te versterken. Het leger telt nu ongeveer 250 duizend militairen. Niettemin herhaalde Zelenski in het parlement zijn oproep om niet in paniek te raken over een mogelijke invasie van Rusland. Het leger ‘wordt niet versterkt omdat we spoedig oorlog hebben, maar om de vrede nu en in de toekomst te bewaren’, aldus Zelenski.

Maandag kwamen de Verenigde Staten en Rusland hard met elkaar in botsing in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De VS beschuldigden Rusland van ‘agressie', Rusland de VS van ‘angst zaaien’. Als Rusland zegt dat het geen oorlog wil, moet het zijn meer dan 100 duizend militairen aan de grens met Oekraïne terugtrekken, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dinsdag tegen zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov.